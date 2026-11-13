O Fracasso de uma Estratégia Política

Durante o período da campanha para as eleições presidenciais de 19 de julho de 2026, publiquei alguns textos sobre as candidaturas apresentadas nessas eleições, com realce para as peripécias relacionadas com a candidatura de Jorge Bom Jesus e a sua rejeição pelo seu próprio Partido.

Para refrescar a memória de algumas pessoas ligadas ao MLSTP, que naquela altura, discordaram com a minha opinião, seria bom que revissem esses textos nos quais chamava atenção para as possíveis consequências que poderiam surgir, resultadas de uma estratégia mal concebida.

Jorge Bom Jesus, é uma figura de proa dentro do MLSTP, tendo sido líder do Partido por muito tempo, ocupou várias vezes pasta governamental e chefiou um Governo de coligação durante 4 anos num contexto político e socioeconómico extremamente difícil. Apesar disso, concluiu os 4 anos de mandato.

Por tudo isso, não entendi a rejeição da sua candidatura por parte do seu próprio partido MLSTP, preferindo apoiar Carlos Vila Nova, uma figura estranha ao Partido, cuja contrapartida se desconhece até agora, se tivermos em conta o cenário atual, depois das eleições legislativas de 27 de setembro de 2026 em que, mesmo tendo o MLSTP vencido com a diferença de um deputado em relação ao ADI, o Presidente deste Partido Político foi indigitado pelo Presidente da Republica, Carlos Vila Nova para formar o governo, com base num estranho acordo com MCI-PS PUM que passou a constituir uma maioria parlamentar.

O mais grave foi a forma como essa rejeição da candidatura de Jorge Bom Jesus foi feita, tendo como argumentos, mentiras, documentos forjados e outras manobras de baixo nível.

Um grande partido político como o MLSTP, como quadros de reconhecida experiência e competência, não pode prescindir de apoiar uma candidatura originária do Partido. O problema é que temos o defeito de não aprender com os erros, tendo em conta uma situação idêntica acontecida no passado. Por outro lado, há quem diga que questões pessoais com o Presidente do Partido estiveram na base dessa recusa e mau estar.

Estou convicto que se a candidatura de Jorge Bom Jesus se consumasse, provavelmente, o cenário político que se vive hoje, seria completamente diferente.

O MLSTP apoiou o ADI na aprovação do programa do Governo de Américo Ramos, o OGE, assim como outros diplomas importantes que viabilizaram a governação desse Partido, depois da demissão do ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada, pelos vistos, sem nenhuma contrapartida política. Os outros Partidos Políticos com assento parlamentar também tiveram a mesma atitude na íntegra, com exceção do MCI-PS PUM.

Por isso é que não entendo esse estranho acordo, justamente entre o ADI de Américo Ramos e o MCI- PS PUM, um Partido que naquela etapa de transição foi hostil ao próprio ADI de Américo Ramos, assim como a candidatura de Carlos Vila Nova. Esse acordo apressado, depois das eleições legislativas, foi um claro sinal de rejeição a um possível entendimento com o MLSTP para a formação de um governo de unidade nacional que o Pais precisa neste momento. É o caso para se perguntar: O que teria acontecido entre esses dois Partidos mais votados que o publico desconhece, quando parecia que estava tudo muito bem? Até porque esse entendimento seria muito importante se tivermos em conta a estabilidade política que São Tomé e Príncipe precisa para fazer uma série de reformas, uma delas a necessidade de uma revisão da nossa Constituição, que exige no mínimo, dois terços de deputados em efetividade de funções.

De recordar que durante as últimas campanhas para as eleições legislativas todos os Partidos Políticos foram unânimes em reconhecer a necessidade da realização de reformas profundas com destaque para a revisão Constitucional.

Pretendo com esse texto frisar que se MLSTP vive a situação que se encontra neste momento, não foi por falta de aviso, pelo menos da minha parte. Faltou sim é muita maturidade política, desconhecimento da nossa realidade partidária e dos políticos que a compõem, falta de perspicácia a lidar com os adversários políticos, assim como a ausência de uma boa estratégia por parte da atual direção do MLSTP.

Conclusão: A direção do MLSTP deixou-se ser utilizada e perdeu tudo, tanto no Parlamento como na governação. Agora é só engolir o sapo!

Entretanto, se o MLSTP quiser continuar a sobreviver, só lhe resta fazer uma oposição vigorosa e responsável e não aquela oposição tímida que fez nos dois primeiros anos da governação de Patrice Trovoada.

São Tomé, 13 de novembro de 2026

Fernando Simão