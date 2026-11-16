(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

Shenzhen, o centro de tecnologia da China, sediará a 33a reunião dos líderes econômicos da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) nos dias 18 e 19 de novembro de 2026. “Construir uma comunidade Ásia-Pacífico para prosperar juntos” é o tema sobre o qual os participantes irão trocar ideias durante dois dias. A 33.a Reunião de Líderes Económicos da APEC é simbólica para o país, especialmente porque coincide com o “Ano da China” da APEC. As discussões incidirão sobre a conectividade regional, o relançamento da zona de comércio livre Ásia-Pacífico, o papel da tecnologia digital e da inteligência artificial no crescimento económico, na integração comercial e na estabilidade financeira.

A APEC, que representa cerca de 60% do PIB mundial e cerca de 50% do comércio internacional, encontra-se numa encruzilhada em que é essencial impulsionar a conectividade regional para desempenhar o seu papel como um pilar do crescimento económico global. O contexto internacional, marcado por incertezas no contexto de guerras comerciais, tensões regionais e rivalidades entre grandes potências, convida à solidariedade e a uma convergência de pontos de vista em torno das prioridades comuns. Os membros da APEC, para melhor enfrentar estes imponderáveis, devem coordenar melhor as suas políticas económicas. Nesta perspectiva, o relançamento da zona de comércio livre Ásia-Pacífico constitui um desafio para a contenção dos efeitos das crises à escala mundial. A integração comercial entre as 21 economias que compõem o APEC deve ser promovida por todas as partes para se esperar a prosperidade comum desejada.

A tecnologia digital e a inteligência artificial estão a revolucionar as sociedades em todos os domínios. Induzem mudanças profundas nas estruturas económicas. Temos de nos reinventar na era da IA, injectando fundos significativos nas infra-estruturas digitais. Shenzhen, sede da reunião, é um símbolo eloquente do lugar que a inovação tecnológica e a IA ocupam no desenvolvimento econômico. A promoção da IA nas PME no seio da APEC e a redução das desigualdades de acesso às infra-estruturas digitais deveriam receber uma atenção especial durante as trocas.

Já é de saudar o facto de esta questão das tecnologias digitais e da IA estar no centro das preocupações no seio da APEC. Em julho passado, a reunião ministerial de 2026 da APEC sobre tecnologia digital e inteligência artificial (IA) Adoptou uma declaração ministerial em que todas as partes se comprometeram a promover conjuntamente as tecnologias digitais e de IA, a fim de reforçar as capacidades da comunidade Ásia-Pacífico. Esta declaração fornece um quadro de acção para aprofundar a cooperação nestes domínios na região nos próximos anos.

A China, anfitriã da 33.a reunião de líderes económicos da APEC, está a promover uma abertura de alto nível. Através das exposições comerciais, abre pontes para uma cooperação mutuamente vantajosa entre as empresas membros da APEC e promove a sua resiliência face aos choques externos. Por exemplo, na 9a edição da Exposição Internacional de Importação da China (CIIE), recentemente realizada em Xangai, centenas de expositores das economias membros da APEC responderam com uma gama diversificada de produtos. Mais do que um simples acesso ao mercado, a China oferece-lhes uma abertura para além da região da Ásia-Pacífico. Enquanto algumas potências económicas adoptam posições isolacionistas, a China defende a abertura e a integração económica a todos os níveis.

Shenzhen, cidade anfitriã da 33a reunião de líderes econômicos da APEC, é um polo internacional de inovação científica e tecnológica, localizado na província de Guangdong. Cidade-modelo da política de reforma e abertura da China, é mundialmente conhecida como um símbolo do milagre económico. Grande polo tecnológico na China, Shenzhen impressiona com seu modelo de inovação, sua abertura espetacular e sua dimensão futurista.

(Foto: VCG)