Conhecemos Wang Yongkun, fundador e CEO da Standard Robots. Depois de se formar, ele se dedicou à robótica industrial. A sua equipa desenvolve robôs móveis autónomos capazes de colaborar em aglomeração para gerir todos os fluxos logísticos das fábricas.
Para ele, Shenzhen e a Baía Guangdong-Hong Kong-Macau oferecem um ecossistema único: inovação de baixo custo, talentos, cadeia industrial completa e fácil acesso aos mercados internacionais. O seu sonho? Criar uma empresa de robótica de classe mundial e oferecer soluções de referência em escala mundial. Vamos ouvir a sua história.