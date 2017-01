ACOSP – Associação da Comunidade de S.Tomé e Príncipe em Portugal, convida a todos santomenses e amigos de S.Tomé e Príncipe para o lançamento do livro “YE RÊGUÊ” (Ilha do Príncipe Levanta-te), da autora santomense Maria Cristina Barbosa, que contará com apresentação do Dr. José Sobral, no dia 16/11/12, sexta – feira pelas 18h, na Sede da Associação, situado no Castelo Norte, nas Portas de Benfica – Lisboa.

A animação musical será feita pelo músico santomense Tonecas dos Prazeres.

Contamos com a vossa presença.