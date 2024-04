INE testa equipamentos para o recenseamento geral da população e da habitação

O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) começou a testar os equipamentos para a realização do recenseamento geral da população e da habitação que deverá acontecer em setembro próximo..

Para avaliar a qualidade dos instrumentos, e a receptividade das populações o INE deu início a um recenseamento piloto envolvendo cerca de 5000 agregados familiares.

Bairro de São Marçal um dos mais populosos dos arredores da cidade de São Tomé, é um dos polos do recenseamento piloto. Pelos menos 200 agregados familiares responderam as perguntas da equipa de recenseamento piloto.

«Quais as variáveis que conseguimos obter com maior precisão para que a recolha da cartografia geral seja com melhor qualidade. Portanto é uma fase de teste para a realização do recenseamento geral da população e da habitação», explicou Idalécio Luís, Coordenador técnico do INE

O mesmo procedimento está a acontecer em todos os distritos da ilha de São Tomé e na região autónoma do Príncipe.

Os dados da experiência piloto vão ajudar a melhorar os instrumentos a serem utilizados no recenseamento geral da população e da habitação. Dados que projectam para o país e para o mundo, a realidade profunda de São Tomé e Príncipe.

O recenseamento pilo vai durar 15 dias.