Embaixada de Portugal em STP – Bolsa de Estudo

BOLSAS DE ESTUDO INTERNAS PARA O ANO LECTIVO 2016 / 2017

A Embixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, comunica que está aberto entre os dias 10 e 21 de Outubro, o concurso para renovação de Bolsas de Estudo Internas do Governo Português, atribuídas a estudantes Santomenses.

Os interessados deverão para este efeito, apresentar os documentos a seguir indicados :

1 – Formulário de Candidatura, disponível no Centro Cultural Português dentro do horário normal de funcionamento – 08 : 30 H – 10 : 30 H

2 – Original do Certificado de Aproveitamento do ano lectivo transacto com indicação do ano, das disciplinas e respectivas classificações:

3 – Original do Certificado de Matrícula referente ao ano lectivo a que o pedido de bolsa se reporta, com indicação do ano e das disciplinas inseridas.

Informações adicionais poderão ser obtidas junto do Centro Cultural Português