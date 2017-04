UCCLA realiza reunião anual em Luanda

Por decisão dos responsáveis da cidade de Luanda, esta vai acolher, no dia 19 de abril, a Assembleia Geral da UCCLA, no Salão Nobre do Governo da Província de Luanda, presidido pelo General Higino Carneiro, presidente da mesa da Assembleia Geral da UCCLA e tendo como vice-presidente o Governador da Região Autónoma do Príncipe, José Cassandra.

Na Assembleia Geral serão abordados temas diversos sobre a atividade da instituição, relatório e contas, assim como a eleição dos Órgãos Sociais para o biénio 2017-2019.

Na sessão de abertura digna-se intervir o Ministro da Administração do Território de Angola, Bornito de Sousa, proposto pelo partido maioritário de Angola para vice-presidente da República.

No mesmo dia, da parte da manhã, terá lugar a reunião da Comissão Executiva da UCCLA, que tem como presidente da mesa David Simango, presidente da Câmara Municipal de Maputo, em Moçambique. Por razões estatutárias o presidente David Simango terá de cessar funções, pelo que a Assembleia Geral elegerá nova presidência, com a proposta da cidade de Macau, que a República Popular da China ergueu como plataforma de relacionamento para os países lusófonos.

Fórum Económico sobre “Cidades Sustentáveis” em Viana

Terá lugar no dia 20 de abril, no Centro de Congressos de Viana (sito no Complexo World Trade Center – Estrada de Catete), Angola, um Fórum Económico subordinado ao tema “Cidades Sustentáveis”, numa parceria entre a UCCLA, Associação Empresarial de Luanda e com o apoio da Comissão Administrativa da cidade de Luanda.

A sessão de abertura contará com as intervenções do Governador da Província de Luanda, General Higino Carneiro, da Ministra do Ambiente de Angola, Fátima Jardim, do Secretário-Geral da UCCLA, Vítor Ramalho, e do presidente da AEL (Associação Empresarial de Luanda) e do FELP (Fórum dos Empresários de Língua Portuguesa), Francisco Viana.

Intervirão também no Fórum representantes de Moçambique, Macau, São Tomé e Príncipe e Portugal, neste caso através dos presidentes das câmaras de Almada e Cascais.

Programa