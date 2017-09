“O português é a língua mais falada no Hemisfério Sul”, diz Santos Silva

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

Chefe da diplomacia de Portugal acredita que nas próximas décadas o idioma será oficial em várias instituições internacionais; analistas estimam que 500 milhões de pessoas falem português até o fim do século.

Denise Costa da ONU News, em Nova Iorque.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, acredita que em pouco tempo a língua portuguesa será um idioma oficial das Nações Unidas e defendeu que o português já é uma língua global.

Ele fez a declaração durante uma entrevista exclusiva à ONU News à margem dos debates da Assembleia Geral.

Demografia

Em Nova Iorque o diplomata afirmou que o português está entre as cinco línguas mais faladas no mundo, e que atualmente existem cerca de 260 milhões de pessoas que têm o idioma como língua materna.

Santos Silva contou que a língua portuguesa deve crescer nas próximas décadas por razões demográficas, e que essa subida ocorrerá principalmente no continente africano.

“De acordo com as projeções das Nações Unidas, por meados deste século, ainda vários de nós estarão vivos, esse valor atingirá perto de 400 milhões. E por fim do século, o tempo dos nossos filhos, ou dos nossos netos, ele atingirá quase 500 milhões de pessoas em todo o mundo falando português como falantes nativos. ”

Empenho

O ministro de Portugal defende que através do empenho de todos o idioma pode ser reconhecido em várias organizações internacionais como língua oficial. Ele destacou que o número de pessoas que utilizam as variantes é importante, mas que a qualidade do conteúdo produzido é fundamental. E segundo Santos Silva, o português ainda se afirmará em outras áreas do conhecimento.

“Mas ela tem que ser também uma língua de ciência e de cultura, e tem que ser uma língua de comunicação e de negócios. E estamos a trabalhar na Cplp nessa direção, com o Instituto Internacional de Língua Portuguesa sediado em Cabo Verde e dirigido por uma moçambicana. Nós da nossa parte contribuímos também com o nosso Instituto Camões. ”

O ministro Augusto Santos Silva comentou a declaração do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, de que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, está empenhada em promover o português em organizações internacionais incluindo a ONU.

Nas Nações Unidas a decisão sobre o estatuto de uma língua como oficial compete aos países-membros da Assembleia Geral. Atualmente, existem seis línguas oficiais nas Nações Unidas: o árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo.