Enquanto há vida, há esperança

Depois de algum tempo de observação aos diversos jornais, fartar-me dos discursos emblemáticos dos dirigentes com apanágio da última sessão legislativa na Casa Parlamentar e noutros poderes, ouvindo rádios \”boca-boca\” e apreciar, com olhos de ver os passos do executivo que o Senhor primeiro-Ministro tem responsabilidades acrescidas, como cidadão convicto, escrevo à Vossa Excelência para que seja feito algum reparo, como diz a gíria popular: – Fé cuá cú lepalu\”.

Ora, constata-se que o Senhor primeiro-Ministro é um caso sério de puro revanchismo, egocentrismo e populismo desmedido. Qualquer cidadão lúcido, élite política, intelectual, pessoa com competências para filosofar que o ponha em causa ou obrigue a responder-se, defender-se, justificar-se, é sinónimo de um inimigo ab irato. Se lhe comparo a uma fruta, Vossa Excelência está crua, muito longe de se amadurecer. Nesta idade e neste tempo presente, compreendo, e é sabido, que não é inteligente suficiente para conciliar um país (tendo ultrapassado no seu mandato as fases de mal-pior-péssimo-caos-à beira de destruição!) já condenado à destruicão total, arrasado pela mais miserável egocêntrica pobreza política mental, dividido e incapaz de diluir antagonismos.

Em contraposição, Vossa Excelência prefere continuar a ser o que só foi e é (um homem que não suporta ser contrariado!), e que emocionalmente só tem tamanha inteligência de ser politicamente \”grande\”, e que só acolhe os que não têm qualquer capacidade de diálogo, assim como inexoráveis militantes membros (menos atentos às conjunturas internacionais) da sua ADI, em que os mais pobres e ignorantes, ou seja, os mais viciados em formas de poder absoluto e intolerância, encontram no seu belo e traiçoeiro sorriso \”dentxi betu\” o melhor argumento de civismo e progresso. Por conseguinte, acha-se um \”tarzán\” que vai salvar a pátria são-tomense de todos os males desde 12 de Julho de 1975 – a data que passamos a ser um país livre, democrático e soberano.

Vossa Excelência, acusa os partidos políticos de oposição de se terem enriquecido contra natura, mas apressadamente, e se esquece (com tanta facilidade!), que gatinhou para chegar aos papéis dos negócios com a China, para poder gabar-se, nas suas privadas TVS e Radio Nacional, ter mobilizado importantes somas (kumbús) e novas parcerias capazes de importar milhares de emprego digno e trabalho necessário para o seu \”povo pequeno\”. Tá onde? Se ladrão só cu tomou conta di terra!, o povo indaga.

A sua lista de contradições e descaradas mentiras e falsidades políticas é tão extensa que para onde quer que alguém se volte para o seu passado, está sempre algo a ser descoberto. Vossa Excelência vai acabar como começou – a arranjar confusão, com um partido à procura de novos ensombrados rumos, a ter meio mundo a desconfiar, e o outro meio mundo a rir-se.

Senhor primeiro-Ministro, certamente, no seu diabólico plano pensa que vai eliminar todos os partidos de oposição juntando à sua administração os sabotado(res) jogadores mais craques, e roubados da oposição, com os mesmos risos inteligentes que há alguns anos insultava, e agora em vários cenários, tenta seduzir.

Indubitavelmente, Senhor primeiro-Ministro não entende nada do que o mundo lhe diz. Não tem capacidade para ler os factos, nem nunca teve, não tem cultura histórica passada, recente nem actual da nossa santomensidade – para tê-lo é imperativo ser na verdade um verdadeiro homem de raiz são-tomense –, apenas baseia-se em emoções curtas e provocantes e egocêntricas para exprimir a sua visão do mundo, e como gostaria que seu feudo – São Tomé e Príncipe – viria a ser. Não estamos em monarquias sacrosantas, – convém recordar – pois entre Estados, os governantes têm homólogos. Pelos vistos é demasiado complicado..!

Analisar as razões políticas e sociais das manifestações do futuro, para Vossa Excelência, será uma dor de coração e um grande desafio ao seu ego. Se pudesse processaria todos os que lá estiverem, como é costume fazer aos que não acatam a sua ordem quando é enfrentado. Continua ser característico o uso de uma linguagem mal-educada (tal qual assistimos nas campanhas presidenciais, na Trindade!) de forma cínica, maléfica, com base na humilhação ao ex-Presidente da República, Dr. Manuel Pinto da Costa. Contrariamente aos resultados que pretendia, é uma boa base de avaliação de carácter e personalidade para os serviços secretos dos outros parceiros internacionais que devem esfregar as mãos de satisfação com tanta matéria de estudo. Confesso, se me concedesse uma bolsa de estudos, juro que desenvolveria uma tese universitária neste âmbito.

Em conclusão, Vossa Excelência ainda acha que está a jogar bola de trapo no país inteiro, com próprias regras e que todos os outros são simples bôbo-de-danço. Que tristeza… Vamos ver se alguém não lhe dá uma volta no campo de jogo e exija que faça tudo desde o começo, pois ainda recordamos sempre aquela bela e tão ajustada canção: \” Dentxi beto quê kuá ê; Dentxi beto kidalê; Bé bô camiá bô bi dê \”, tão-somente cantada pelo nosso herói Pepé Lima que, como eu, somos são-tomense de naturalidade ou para referir-me ao mais recente e novo album da parceria dos notoriosos rapazes da Trindade (Juka e Gapa) que \”tá baté bué aqui na tuga (Portugal) e na guimbe (Angola)\”..!

Senhor primeiro-Ministro, o problema do nosso país nunca foi — como continua a não ser hoje, no essencial — um problema de má legislação ou inexistência dela, antes pelo contrário, consiste num problema de sua manifesta falta de visão aprofundada do poder político que Vossa Excelência coordena. É sim a inexistência de estratégia adequada à execução das leis elaboradas. É sim a falta de vontade política e administrativa. É sim, a falta de organização e de gestão. É sim, a má fé. É sim, infelizmente!, e de forma associada, a falta de desempenho da própria sociedade civil, da sua incapacidade presente, no seu conjunto, de pressionar o Estado por melhorias, democraticamente. É sim, da também quase letargia dos partidos politicos da oposição. Por isso, infelizmente, Vossa Excelência, ciclicamente, continua sentado e no regabofe desta desgraçada, miserável, delapidada, afundada e prosélita administração pública são-tomense.

Também não tenho dúvidas, em subscrever a opinião, de que o grau de respeito dos direitos e garantias dos cidadãos é insuficiente, senão agonizante..! A greve dos Tribunais e do Ministério Público são elucidativas desta afirmação. Do ponto de vista prático, é no mínimo altamente deficiente, e o problema não está na legislação ou na falta dela, nem é culpa do legislador, mas concerteza da incapacidade de colocar em prática as soluções já plasmadas na lei, fruto da falta de infraestruturas e na ausência ou insuficiência de meios humanos – ironia do destino! – e técnicos que possam trabalhar os casos, ou seja, uma real readaptação e reintegração social.

Ora, esses desideratos dificilmente serão alcançados com a real ou mesmo uma excessiva quase que militarização da administracão pública (como é o caso!), com uma cultura judiciária quase que sectária e que nos dá a impressão de assistematicidade com que se ficou a fiscalização na nossa administracão pública ou da assustadiça e demagógica proposta de criação do Tribunal Constitucional. E, contrariamente, como nos revelam expectadores atentos, continua a estender as mãos pedindo aqui e acolá, pedindo por deuses e alás, para que lhe dê assistência financeira \’kumbú\” suficiente para dar cumprimento a programas do seu governo, diferentemente aos ditames de campanha, quando luxuosamente dizia que \”dinheiro é capim\”. Senhor primeiro-Ministro, recorda-se ou não? Que vergonha, ter que voltar a ouvir e ver suas entrevistas. Cansativo, pois não?

Senhor primeiro-Ministro, o seu Governo já não tem no seu seio, que se saiba, os desapaixonados profissionais do foro, juízes e juristas que, pelo menos, simbolicamente, poderiam ajudar na solução de certos problemas cruciais que o país enfrenta. Com a política do seu governo assistimos sim, a marginalização destes e, sobretudo, não lhes permite os contributos e sugestões que poderiam prestar para melhorar a reforma tão desejada e garantir a segurança e uma vida sã para todos. E, por assim ser, são tantas questões colocadas, ao nível das discussão política e partidárias, a sociedade civil, com justa razão..!

Quantas respostas assertivas ficarão por responder, relativamente à indicação dos novos responsáveis para a administração central do Estado, dos \”novos tachos\” na CST, pese embora a boa intenção do Senhor primeiro-Ministro …(risos!?!) …, será que ainda são útéis como indicativo? Ora, em concreto, resolverá questões macro-económicas, em tempo útil ou não será tempo perdido por culpa própria sua, pelo excesso de burocracia, o cíclico e continuado atropelo à justiça e litigânia na administração pública central e distrital, por questões banais?

Senhor primeiro-Ministro, saiba que os problemas da sociedade são-tomense não se resolvem com o roubo dos melhores quadros técnicos e dirigentes dos partidos da oposição (com as fintas do Ronaldo!), ou pela massa \”kumbú\” nas algibeiras dos cidadãos, mas sim e deve ser de educação, cultura, arte de desenhar no respeito e suficiente cooperação com os seus opositores políticos, com compaixão e, sobretudo, da nobreza de espírito, tranquilidade, pelos ideais democráticos e respeitos por Todos heróis que lutaram (vivos ou mortos) pela liberdade e dignidade deste país que é nosso!

Daí que se não alcançarmos estas virtudes humanas, todo o restante paradoxo exterior a nós será em vão, inútil e prejudicial porque a classe técnica ficará dependente de políticos, e não de si própria! Pois, nós – os são-tomenses – pelos vários exemplos de topo, de algum tempo a esta parte, já estão embebedados no charco do egoísmo, da ganância e do egocentrismo em que vivem alguns dirigentes seus, que o próprio Senhor primeiro-Ministro é exemplo nítido, e negregadamente, comparável.

Ora, São Tomé e Príncipe é meu país, é acima de tudo a minha terra, pelo que me assiste todos os direitos, obrigações e deveres contribuir para que seja uno, indivisível, coeso, com liberdades, sem guerras nem guerrilhas internas. Finalmente, antes que não esqueça, permita-me questionar a Vossa Excelência: – há autorização para entregar, negociar, doar, vender ou coisa parecida a empresa Monte Café, parte do território nacional, ab intestato a estrangeiros? Se sim, com que contrapartida?

Senhor primeiro-Ministro, lembre-se da gritante pobreza e miserabilidade desta gente que denominou ser seu \”povo pequeno\” são-tomense, que não nasceu no Ruanda, que não é tutsi nem hutu!

Que São Tomé e Santo António, deuses poderosos, nos livrem das mãos e garras dos nossos inimigos internos e externos.

Dum vita est spes est, até a próxima…

Júlio Neto/ 11.06.2017