“ O Escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, informa que abriu o concurso para uma consultoria nacional para a elaboração do relatório nacional sobre a implementação da convenção relativa aos direitos da criança. Os candidatos interessados podem aceder aos Termos de Referencia e candidatar no link: www.unicef/about/emply/?job=509106. O prazo finaliza no dia 15 de dezembro”