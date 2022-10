UNIDO – Candidaturas a nomeação temporária de pessoal do projeto

A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) é uma agência especializada das Nações Unidas que promove o desenvolvimento industrial para a redução da pobreza, globalização inclusiva e sustentabilidade ambiental.

A missão da UNIDO, como descrito na Declaração de Lima adotada na décima quinta sessão da Conferência Geral da ONU em 2013, bem como a Declaração de Abu Dhabi adotada na décima oitava sessão da Conferência Geral da ONU em 2019, é promover e acelerar o desenvolvimento industrial inclusivo e sustentável (ISID) nos Estados-Membros.

A relevância do ISID como abordagem integrada aos três pilares do desenvolvimento sustentável é reconhecida pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) relacionados, que enquadrarão os esforços das Nações Unidas e do país para o desenvolvimento sustentável.

O mandato da UNIDO é plenamente reconhecido no ODS-9, que chama a “Construção de infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação”. A relevância do ISID, no entanto, aplica-se em maior ou menor extensão a todos os ODS. Nesse sentido, o foco programático da Organização está estruturado em quatro prioridades estratégicas: Criar prosperidade compartilhada; Avanço da competitividade econômica; Salvaguarda do meio ambiente; e Fortalecimento do conhecimento e das instituições.

