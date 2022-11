No âmbito do Programa da União Europeia Fileiras Agrícolas de Exportação de São Tomé e Príncipe vem convidar à apresentação de propostas, por parte de concorrentes elegíveis, que cumpram os critérios de seleção estabelecidos para a Aquisição e instalação de um sistema de energia solar fotovoltaica com um sistema de baterias integrado.

Para ter todos os detalhes consulte o documento seguinte :