No âmbito do Programa de Transição Energética e Apoio Institucional (ETISP), financiado pelo BAD, a AFAP divulga os resultados de dois concursos públicos, nomeadamente a contratação do consultor para supervisão de construção do Terminal de Cargas do Aeroporto de São Tomé, e de contratação de especialista em gestão financeira do projecto ETISP.

Consulte os dois documentos em abaixo para conhecer os respectivos resultados :

