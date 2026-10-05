Anúncios Projecto SIAS – Recrutamento de um (a) contabilista chefe By Téla Nón Posted on 5 de Outubro de 2026 Critérios_Recrutamento de contabilista chefeDescarregar Related Items:destaque Recommended for you O ´´ÊXODO“ da população activa são-tomense Projecto SIAS – Recrutamento de Técnicos As eleições gerais de setembro de 2026: a formação do novo governo e a questão da Justiça em STP FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ