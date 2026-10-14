Anúncios AFAP – Recrutamento (1) Especialista para o cálculo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) By Téla Nón Posted on 14 de Outubro de 2026 REF Nº 54_C-STP_PER_2026Descarregar Related Items:destaque Recommended for you Jogo Limpo apoia Centro de Dia e Lar de Idosos São Francisco na Ilha do Príncipe –STP MLSTP e ADI disputam liderança do próximo Governo Eleições legislativas, sempre polémicas, em São Tomé e Príncipe FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ