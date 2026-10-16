AFAP – Aquisição de materiais e equipamentos para a instalação da rede elétrica, dados e comunicação

O Governo da República Democrática de S. Tomé e Príncipe, através do Ministério da Economia e Finanças, recebeu um Donativo da Associação Internacional para 0 Desenvolvimento (IDA), para financiar os custos do Projeto Proteção Social, Resiliência e Recuperação, e pretende aplicar parte do fundo para pagamentos ao abrigo do contrato para Aquisição de materiais e equipamentos para instalação da rede elétrica, dados e comunicação, para a Direção Proteção Social, Solidariedade e Família (DPSSF).