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AFAP – Aquisição de materiais e equipamentos para a instalação da rede elétrica, dados e comunicação

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O Governo da República Democrática de S. Tomé e Príncipe, através do Ministério da Economia e Finanças, recebeu um Donativo da Associação Internacional para 0 Desenvolvimento (IDA), para financiar os custos do Projeto Proteção Social, Resiliência e Recuperação, e pretende aplicar parte do fundo para pagamentos ao abrigo do contrato para Aquisição de materiais e equipamentos para instalação da rede elétrica, dados e comunicação, para a Direção Proteção Social, Solidariedade e Família (DPSSF).

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