Projecto NEXUS contratação de um gabinete para reforçar a capacidade institucional e a mobilização de recursos financeiros para o Clima

O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe recebeu financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) para cobrir o custo do Projeto Nexus de Resiliência Hídrica, Energética e Agricultura (NEW- ERA), do Ministério das Infraestruturas e dos Recursos Naturais (MIRN), e pretende utilizar parte dos recursos deste donativo para financiar a contratação de um gabinete para reforçar a Capacidade Institucional e a Mobilização de Recursos Financeiros para 0 Clima.