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AFAP – Recrutamento de um(a) consultor(a) especialista em micro, pequenas e medias empresas

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O Governo de São Tomé e Príncipe (GoSTP) recebeu uma subvenção do Donativo da Associação Internacional para o Desenvolvimento (IDA) para cobrir o custo do Projeto de Oportunidades de Emprego para Jovens de São Tomé e Príncipe (POEJ) e pretende aplicar uma parte dessa subvenção em serviços de consultoria para recrutamento de um(a) consultor(a) especialista em micro pequena e medias empresa para apoiar a Unidade de Implementação do Projeto.

AMI REF Nº 12_C_POEJ_2026Descarregar
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