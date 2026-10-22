Anúncios Projecto SIAS – Prorrogação do prazo para apresentação de candidaturas para recrutamento de um(a) técnico(a) em agro economia By Téla Nón Posted on 22 de Outubro de 2026 anuncio de prorrogação de prazo para recrutamento de um tecnico agroeconomiaDescarregar Related Items:destaque Recommended for you AFAP – Aquisição de viaturas e motorizadas para DTEFP o UIP AFAP – Recrutamento de um(a) consultor(a) especialista em micro, pequenas e medias empresas Recrutamento de um(a) Consultor(a) Assistente de Comunicação do POEJ FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ