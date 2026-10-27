AFAP – Recrutamento de um(a) consultor(a) assistente de comunicação do POEJ.

Os objetivos gerais desta consultoria são: Prestar assistência técnica especializada ao Ministério responsável pela implementação do Projeto de Oportunidades de Emprego para Jovens de São

Tomé e Príncipe na conceção, operacionalização, acompanhamento e melhoria das atividades relacionadas com os estágios profissionais, formação profissional e emprego jovem assegurando a sua qualidade, relevância, eficiência e sustentabilidade ;