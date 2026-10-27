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AFAP – Recrutamento de um(a) consultor(a) assistente de comunicação do POEJ.

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 Os objetivos gerais desta consultoria são: Prestar assistência técnica especializada ao Ministério responsável pela implementação do Projeto de Oportunidades de Emprego para Jovens de São
Tomé e Príncipe na conceção, operacionalização, acompanhamento e melhoria das atividades relacionadas com os estágios profissionais, formação profissional e emprego jovem assegurando a sua qualidade, relevância, eficiência e sustentabilidade ;

AMI REF Nº 13_C_POEJ_2026 (1)Descarregar
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