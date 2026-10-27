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Ministério das Infra-estruturas / Contratação de uma empresa para supervisionar as obras de construção do parque solar fotovoltaico em Azeitona – Príncipe

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O Ministério das Infraestrutura e Recursos Naturais pretende contratar uma empresa especializada com a designação “Owner’s Engineer Services for Azeitona Solar PV Plant and BESS” para supervisionar as obras de construção do Parque Solar Fotovoltaico com baterias, na região de Azeitona – Príncipe, no âmbito do Projecto de Transição Energética, Eficiência e Expansão (ETREEP) financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

REOI_Owner_Engineer_Azeitona_PV_BESS_ETREEP_SNFI12Oct (1)Descarregar


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