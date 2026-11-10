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AFAP – Contratação de uma firma de consultoria para desenvolver projetos detalhados de arquitetura e infraestruturas destinados ao desenvolvimento de (3) três locais turísticos de STP

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No quadro do projecto WACA + financiado pelo Banco Mundial a AFAP anuncia concurso para a contratação de uma firma de consultoria para desenvolver projetos detalhados de arquitetura e infraestruturas destinados ao desenvolvimento de (3) três locais turísticos selecionados em São Tomé (2) e Região Autónoma do Príncipe (1), com base num estudo preliminar existente.

AMI Ref nº 64_C_COMP2_WACA+_2026Descarregar
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