AFAP – Contratação de uma firma de consultoria para desenvolver projetos detalhados de arquitetura e infraestruturas destinados ao desenvolvimento de (3) três locais turísticos de STP

No quadro do projecto WACA + financiado pelo Banco Mundial a AFAP anuncia concurso para a contratação de uma firma de consultoria para desenvolver projetos detalhados de arquitetura e infraestruturas destinados ao desenvolvimento de (3) três locais turísticos selecionados em São Tomé (2) e Região Autónoma do Príncipe (1), com base num estudo preliminar existente.