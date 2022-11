“Unidade nacional” no centro da nova imagem da FSA

A Federação Santomense de Atletismo (FSA) apresentou oficialmente novo logotipo institucional, três semanas após a sua aprovação em Assembleia Extraordinária, realizada na sede da organização no Estádio Nacional 12 de Julho.

O logotipo lançado é inspirado no brasão da República Democrática de São Tomé e Príncipe, e representa a necessidade da “unidade nacional” pela causa do atletismo, corporizada na estrela negra.

O grafismo do “Falcão e do Papagaio”, sustentando uma medalha de ouro, contendo ao centro uma silhueta de um atleta unissexo, representa as ilhas de São Tomé e do Príncipe, simbolizando de igual modo a visão da Federação Santomense de Atletismo, que consiste em levar o atletismo nacional à glória.

Por último, as linhas marcantes que formam o corpo do “Falcão e do Papagaio”, além de representar a pista de atletismo, simbolizam toda a dinâmica, ação, rigor e disciplina que caracterizam esta modalidade desportiva.

Martins dos Santos/Federação São-tomense do Atletismo