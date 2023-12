Anilay da Mata e Celma Afonso venceram a 4ª edição da meia-maratona Simão de Carvalho

A prova veio demonstrar que nem sempre os que vão a frente são os vencedores. Com o percurso de 21 quilómetros, a prova foi quase toda dominada por Kinderley Batista que a menos de um quilómetro do fim foi ultrapassado por Anilay da Mata que no sprinte final surpreendeu tudo e todos.

Cortou a meta em primeiro com o tempo de 1 hora, 21 minutos e 31 segundos. Uma diferença de pouco mais de 30 segundos em relação ao segundo classificado.

No setor feminino, Celma Afonso, atleta de 18 anos da região autónoma do Príncipe, foi a vencedora, com o tempo de 1 hora, 57 minutos e 19 segundos.

A ministra da juventude e deporto, aproveitou a ocasião para recordar os seus feitos enquanto atleta e conseguiu ainda fazer um percurso de dez quilómetros. Euríce Medeiros garante que é possível fazer de S.Tomé e Príncipe um país de campeões.

«Se nós trabalharmos, lutarmos, é possível construirmos um país de campeões e é isso que pretendemos para S.Tomé e Príncipe. O atletismo tem demonstrado isso em várias provas quer nacionais quer internacionais».

A meia maratona Simão de Carvalho foi criada em homenagem a um dos maiores fundistas do arquipélago, Simão Carvalho, hoje, treinador do atletismo.

«Esta quarta edição houve maior participação de sempre e, principalmente, muitos são meus alunos. Fiquei, sinceramente, maravilhado em ver que a prova está tendo êxito em S. Tomé e Príncipe» – disse emocionado, Simão de Carvalho.

Os vencedores quer em masculino, quer em feminino receberam como prémio um valor monetário de 300 euros cada.

A prova foi patrocinada pelo governo através do ministério da juventude e Desporto, pelo Comité Olímpico Santomense e pela Associação Filhos de S. Tomé.

José Bouças