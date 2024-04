Fórum de Macau – China reúne-se este mês com os países de língua portuguesa

PARCERIA / TÉLA NÓN – CMG (China Midia Group)

Secretário-geral adjunto do Fórum de Macau: Fórum de Macau contribui para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade

A 6ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, também conhecido como Fórum de Macau, será realizada em Macau neste mês. A fim de conhecer mais sobre o evento e os resultados frutíferos alcançados desde a fundação, o Grupo de Mídia da China realizou uma entrevista exclusiva com o secretário-geral adjunto do Fórum de Macau, Danilo Afonso Henriques.

Sobre as conquistas do Fórum de Macau e a implementação do conjunto de medidas propostas nas reuniões anteriores, o secretário-geral adjunto considerou que, com a forte promoção do Fórum de Macau, a China e os países de língua portuguesa continuaram a expandir seu espaço de cooperação mutuamente benéfico, estabelecendo um novo paradigma de cooperação multilateral.

Olhando para o futuro, o secretário-geral adjunto acredita que, em virtude da vantagem institucional e linguística da RAEM, aproveitando a construção conjunta de alta qualidade da Iniciativa Cinturão e Rota e da Iniciativa de Desenvolvimento Global, o Fórum de Macau promoverá a cooperação entre a China e os países de língua portuguesa a um novo nível, contribuindo com mais sabedoria e força para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

