Destaques AFP solicita propostas para aquisição de diversos bens para a DPSSF By Téla Nón Posted on 4 de Junho de 2026 CONCURSO RF Nº 38_G_SPC_2026 aquisiçãoDescarregar Related Items:destaque Recommended for you PNUD – Contratação de um consultor(a) Internacional – Especialista em Género e Eleições. AFAP solicita propostas para a construção de um sistema de protecção contra inundações e sistema de protecção de declives para central hidroeléctrica do Contador Exposição de obras de arte de Leovigildo Mascarenhas na CACAU FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ