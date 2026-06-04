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AFP solicita propostas para aquisição de diversos bens para a DPSSF

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CONCURSO RF Nº 38_G_SPC_2026 aquisiçãoDescarregar
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