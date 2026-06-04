Anúncios AFP solicita propostas para aquisição de diversos bens para a DPSSF By Téla Nón Posted on 4 de Junho de 2026 CONCURSO RF Nº 38_G_SPC_2026 aquisiçãoDescarregar Related Items:destaque Recommended for you Relações China-Portugal mais sólidas com a Iniciativa Cinturão e Rota Gémeos simbolizam luta contra a “Giba” em São Tomé e Príncipe Nino Monteiro oficializa candidatura às presidenciais de 19 de julho FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ