A última lição de um Mestre da «Escola de Mato»

Faleceu o senhor professor Galino de Almeida “Sun Galino”, um pedagogo que dedicou cerca de 46 anos da sua vida a instruir e a educar várias gerações de são-tomenses.

Esse Mestre-escola foi o rosto de alfabetização na República Democrática de São Tomé e Príncipe na década de 1970.

Logo a seguir à independência, o professor Galino de Almeida surgiu como pioneiro de Alfabetização tendo trabalhado com o insigne pedagogo e filósofo brasileiro, Paulo Freire (1921-1997). Referira-se que o pedagogo Paulo Reglus Neves Freire visitou o nosso país cerca de sete vezes entre 1975 e 1990. Prestou trabalho notável na assessoria de Educação ao governo são-tomense na área da concepção, formulação e execução de políticas públicas sobre a alfabetização de adultos.

Com o objectivo de melhor alfabetizar, o professor Galino de Almeida conseguiu penetrar na cultura Angolar, tendo conquistado a população de uma das mais recônditas comunidades do sul da ilha de São Tomé – a comunidade de Monte Mário – onde aprendeu a falar a língua e a assimilar os hábitos e costumes locais para melhor intervir.

Não foi tarefa fácil ser aceite na comunidade uma vez que os angolares têm sempre alguma relutância em socializar-se com os outros prolongamentos sociais das ilhas.

Para isso, o Mestre participou na elaboração de manuais e objectos pedagógicos a partir da contextualização de produtos e de acervos locais para melhor ensinar.

Já integrado em pleno nessa comunidade angolar, o professor Galino de Almeida, no desempenho da sua actividade profissional, fez de tudo tendo desenvolvido tarefas tais como, “enfermeiro”, conselheiro, “pai” e professor.

Quem é de facto o professor Galino?

Galino Quaresma Vaz de Almeida nasceu no dia 23 de Março de 1923, na ilha de São Tomé.

Era filho de Manuel do Espírito Santo Vaz de Almeida, proprietário e de Mónica Quaresma, doméstica.

Teve uma infância com relativa tranquilidade, pois não se conheceu problemas de maior na sua fase de crescimento.

Dada as vicissitudes económicas e sociais da época, Galino de Almeida entrou tarde para a escola. Só aos 14 anos de idade conseguiu sentar-se pela primeira vez nos bancos da «Escola de Mato» da zona onde residia. (1)

Foi, contudo, admitido posteriormente para a escola pública da Vila de Santana tendo frequentado também a escola – presume-se que seja a Escola de Artes e Ofícios – onde leccionava o professor Atanásio Gomes (1893-1968).

Quando o Sun Galino concluiu a instrução primária a idade já era avançada. Ao ser questionado sobre qual o ofício que pretendia aprender, a resposta foi peremptória: eu quero ser professor. (2)

O candidato a professor entrou para o sistema de ensino não público na década dos anos 1940, enveredando inicialmente na «Escola de Mato», uma escola frequentada maioritariamente pelos autóctones. Ingressou depois no ensino público leccionando em diversas localidades do país, destacando-se Diogo Vaz, Batepá, Santana, Bombom e Almas.

A última lição ministrada pelo Mestre-Escola

Após atingir a idade da reforma, o Mestre-Escola Galino Vaz de Almeida continuou a leccionar na sua residência recriando os métodos pedagógicos da antiga «Escola de Mato».

Os seus vastos conhecimentos foram úteis para a recolha de dados de investigação sobre a história da alfabetização nas ilhas utilizados na tese de doutoramento da investigadora brasileira Cecília de Sousa Reibnitz. (3)

A última lição ministrada pelo Mestre foi feita justamente na sala de aulas improvisada que tinha na sua residência sita na zona de Cova Barro, arredores da cidade-capital.

O professor Galino Quaresma Vaz de Almeida faleceu, no dia 12 de Outubro de 2026, com a provecta idade de 103 anos, tendo sido enterrado no cemitério da Trindade.

Fazendo jus a uma máxima popular africana que proclama, quando morre um ancião é uma biblioteca que arde, (4) declino-me perante a figura deste ilustre contemporâneo que ao atingir os 100 anos ainda ensinava jovens de ambos os sexos.

Eis, pois, a minha singela homenagem póstuma dirigida a um grande, mas quantas vezes ignorado são-tomense.

“Obrigado senhor professor Galino Quaresma Vaz de Almeida «Sun Galino», pela desinteressada abnegação que pôs na construção de pontes que ajudaram a tirar do obscurantismo imensos compatriotas nossos”.

Lúcio Neto Amado

Nota: O autor do texto não subscreve o Acordo Ortográfico de 1990

Ver o Jornal online, Tela Non de 08/05/2023, “Os ensinamentos da antiga «Escola de Mato»”.

AMADO, L. N., (2017), “História da Educação no arquipélago de São Tomé e Príncipe: o Ensino Primário – da Escola Pública à «Escola de Mato»”, 1.ª edição, Edições Colibri, Lisboa, Portugal, pp, 321-326

O título da tese de doutoramento é: “Pá tudú povô bili uê: Caminhos e sentidos da alfabetização de adultos em São Tomé e Príncipe com Paulo Freire”, tese defendida no ano de 2025.

Os manuais, os apontamentos e outros apetrechos pedagógicos pertenças do senhor professor Galino Quaresma Vaz de Almeida estão expostos na embaixada do Brasil em São Tomé.