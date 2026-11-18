Caso Santomé fosse atrás de casa, pessoalmente, não resistiria ao simples papel de observador da “bagunça” eleitoral, interessante e indispensável à praça infestada de biscateiro e trapaceiro, com algum terreno fértil, no sacrifício do poder presidencial.

Punha pés, apesar da abençoada chuva tropical teimosa das últimas semanas, até Coimbra Nova, rejuvenescido, no centro de Riboque da capital, para algum fanático que soubesse tirar cantiga às palavras, se disponibilizasse a me encaminhar à sede do MLSTP.

Não para tirar um pé de “socopé” que os mais velhos, elegantes, com damas ao peito, riscavam o chão dos “fundões” de “rumba”, “samba-socopé”, “ússua”, puxa-vida e até valsa de cair queixo à infância. Não para beijocas. Nem, tão pouco, lá ia para banho.

Não sou fã, não por ser profeta, que comprove a comissária partidária, em Paris, e por mais que estivesse sujo como muito boa-gente na Europa que, pela razão, não marcou presença nos escrutínios, desperdiçando o ouro democrático, em consciência; estamos fora da época.

Não creio que o economista fosse um nariz-empinado, para tal, quisesse saber quem é o cara, de fato e gravata, ou simples cidadão e quê de especial levava de Europa, ao partido. De mim, confesso, era somente para forçar a agenda apertada do presidente Américo Barros, à fim de conceder-me um peito-a-peito para de prenda, lhe dar umas, frias e boas.

Eu havia lhe virado às costas quando vi, logo depois de eleito, a dormir nos braços do adversário, o então presidente de Acção Democrática Independente, à época, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, pela 4ª vez, sem um só passo, em frente, ao país. A indignação, não era ele ter ficado mal na fotografia. Parecia, nem tudo à distância que parece aos olhos, é verdade, o afilhado baixinho no colo do padrinho, bem grande.

Mas, passado mais de um ano no ronco, num dos vídeos do presidente reunido, em assembleia grande, com os camaradas, num dos distritos, para ser franco, mudei um bocadinho de opinião.

Motivou-me o passeio, enquanto discursava, rodando o salão, com os olhos nos olhos da militância. Não estava, portanto, como formal, sentado à mesa no palco dourado da bandeira do partido. Estava ministrando, aos pés das eleições, as aulas de ciências políticas.

Não foram três, nem quatro pássaros em voos desafiadores, nem drones, sobrevoando a capital são-tomense nos quatro anos, mal dos pecados, com a reprodução nos derradeiros, quase, dois anos, estes do XIX Governo, chefiado pelo economista, Américo Ramos.

Possíveis de agarrar pela baixa altitude, qualquer especialista de caça política-económica-social, bem dizer, retiraria o bom prazer do petisco num Estado democrático do Direito.

Incrivelmente, o partido de apetência governativa, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, faminto de vitórias, duas décadas, o presidente, a olho nu, confortável na linha imaginária e nos tiros silenciosos, não detetou de que subtraia votos à militância e sociedade civil e, pela estratégia de armas apontadas ao interior, virava costas à realidade vantajosa, em todas as frentes eleitorais!?

É preciso ter cara-de-pau, testando ao espelho mágico, se é fofinho, à hora errada, no lugar errado, quem não tirou dividendo de desgaste governativo, sem saúde, luz, água e sem infraestruturas aos são-tomenses; querelas internas de ADI na praça pública; briga desprestigiante pela liderança; fuga ao estrangeiro e divisão dos votos da militância; descontentamento generalizado dos eleitores e, por último, gritos aflitivos do recandidato presidencial, não constituírem trunfo de vitória abastada do maior partido da oposição.

O anúncio do matrimónio, de 8 de outubro, pós eleitoral e ocasional de sustento parlamentar à XIII legislatura, entre Américo Ramos e Domingos Monteiro, sem indício de suspeita, mas de vigia política e policial contínua, refira-se, a relação sazonal de lideranças partidárias, nada de propósitos românticos de cavalheiros africanos, dignos do título, cavalheiros africanos, deveria despertar Riboque como alerta vermelho.

O dourado casamento do «País em primeiro lugar», sem brigas, tinha sido rasgado, anéis ao lixo e vencido pelo divórcio amigável, de legitimidade democrática, no absoluto secretismo, longe de câmaras e espiões.

Na democracia efetiva, contam as ações e os resultados, nem que no limite de casamentos com o diabo para atingir o inimigo, traduz-se na circunstância, o concorrente mais direto.

Como compreender, para lá de um mês, o país em banho-maria, dolorido e de revés produtivo, o líder do MLSTP, sereno como a esperança extinta, num gesto do artista olho-vilô, os são-tomenses bebem da gíria, em contra-ataque desnecessário à democracia, melancólico e sem as flores de lua-de-mel, descartáveis, vir apresentar a linha vermelha presidencial, invisível, mas que lhe forçou a dar de bandeja a mesa do parlamento aos adversários?

Para interesse público, o requisito de quebra-cabeças, seria outro e de prestígio democrático à abertura das mais proeminentes manchetes noticiosas. A última cartada à ingratidão de Américo Ramos. A “Certidão de casamento” de Américo Barros, óbvio, contraído com Domingos Monteiro. «Quem com ferro fere, com ferro será ferido!».

O chefe do partido mercantilista, para alguns, negociável, eventualmente, teria sido apresentado no dia 11, aniversário de Angola (aos angolanos, Parabéns!) às vinte e quatro horas intimadas pelo presidente da República. Seria golpe de mestre com que na mais perfeita escuridão, o economista Américo Barros teria desferido morte política ao economista Américo Ramos.

Para um homem de dignidade, o atributo que escapa aos políticos, a porta de saída, está escancarada ao presidente, sem a mínima maturidade política, nem honestidade desejável.

Ainda assim, é de acreditar na boa fé dos camaradas. Devem aguardar pelo chumbo do Programa do Governo, por fantasmas e “gaiatos” parlamentares, pelos quais o mandachuva abateu cirurgiões de reconhecida competência, uns dedos, com cirurgias até ao Lucas, a vítima prisioneira das mãos sanguinárias de ADI, colorindo a elegância com que salvaram o contraditório democrático, possível, na paupérrima legislatura, ora finda.

Na procissão que já vai pela avenida, não restam dúvidas, de que, apenas poucochinho aguardaria-se do opositor. Andou, desde eleito, em setembro de 2024, despistado da comunicação social, o ideal palco de vender habilidade e adquirir calos. Jamais apresentou a agenda de governação-sombra credível de tirar o povo do precipício, fazendo jus ao presidente brasileiro, reeleito ao quarto mandato, (Presidente Lula da Silva, Parabéns!).

Vir à praça pública, de vulto ante-democrático, apertar gatilho extemporâneo ao jogo político, (MCI-PS/PUN e os seis assentos alcançados, sem obstáculos, discutiria o poder executivo; ganho maioritário, o chefe do Estado daria posse de 1º ministro a Domingos Monteiro), para anunciar colagem aos dois assentos do BASTA e quatro de fantasmas, só pode ser carência de sentido do homem do Estado. Arroga-se, simplesmente, figura inapta à chefia do poder executivo, ainda que na democracia caseira, nenhum só primeiro-ministro, ter exibido obra digna de memória, a razão do estado do Estado e da Nação.

O camarada Américo Barros, por mais alertas da diáspora ativa e consciente dos desafios do país e no palpite das soluções endereçadas, publicamente, até de Angola, demonstrou aos seus militantes não ser o possuidor de unhas afinadas de animar a malta são-tomense. No escrutínio de 27 de setembro, conseguiu a vitória amarga de vinte e quatro assentos parlamentares, contra os vinte e três de Américo Ramos, mas sem um plano B, deixou as políticas económicas e sociais dos são-tomenses ao adversário, reconduzido pelo presidente da República, o engenheiro Carlos Vila Nova, à chefia do XX Governo.

Daí, apesar de respeito abnegado ao cargo no partido histórico e piloto de democracia, ensaiada na África, nos finais de oitenta, ninguém resiste à tentação de baixar aos ouvidos do economista Américo Barros, uma cantiga ligeira de tocar viola para entreter ao tempo.

«Senhor presidente do MLSTP, quando sujeitar-se à necessária autocrítica, no Congresso, dê abraços aos camaradas! Regresse mais adulto e com as lições apuradas na temática das ciências políticas e de comunicação!».

José Maria Cardoso

15.11.2026