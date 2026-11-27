Desde 25 de Novembro de 2022, a um mês de Natal, que um grito juvenil carrega a pesada cruz da asquerosa e mascarada imbecilidade do «Cu de estado» escancarado.

Já lá vão 1.461 dias e persiste a incompreensão. As autoridades na contra-mão dos Direitos Humanos preferem surdez e cegueira perante um artista e chefe de família, emboscado e, injustamente, atrás do calabouço da república credenciada pelo Mais Alto Magistrado, o chefe do Estado, Carlos Vila Nova, cego; a Justiça das ministras Ilza Amado Vaz e Vera Cravid, surda, e as Forças Armadas manchadas de sangue humano, estão nem aí.

A noite de 24 de novembro inaugurava a macabra memória coletiva. O Lucas, no sítio errado e na hora errada viu-se pano de pancada dos militares famintos de sangue humano. Após o dia laboral, segundo o seu testemunho, fugiu de bate-boca com a esposa. Coisas de casais. Quem, um segundo de consciência, atira primeira pedra ao telhado de vidro?

Encontrou refúgio para esfriar a cabeça no frango assado e na cerveja fresca, num quiosque, a passos do hospital central doutor Ayres de Menezes, local pelo destino bíblico de São Lucas, seu protetor – o médico do apóstolo São Paulo -, em que deveria estar a prestar os cuidados médicos, pese o centro hospitalar e os postos de saúde, anos volvidos da democracia, aos olhos da espetacular cooperação internacional, sem saúde aos pacientes.

Os médicos e demais técnicos da saúde, sem meios de diagnósticos e tratamento, não vêm como salvar, seja uma criança, jovem mãe ou idosa no gosto de viver com prazer a vida. Contra a deontologia médica, simplesmente, deixam morrer! Não precisa da hora de Deus.

O Lucas resistiu ao corredor de morte militar debaixo da mais censurável tortura humana que lhe desferiu mazelas e traumas para a vida, tendo tremido e selado olhos à pistola do vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Armindo Rodrigues, apontada à cabeça, naquele teatro de covardia militar, sangue e sofrimento da consciência coletiva.

Por um trim, a bala disparada, não pôs ponto final à vítima sangrando no nariz, na boca, um olho quebrando sangue de bofetadas de pistola, murros, coronhada de armas dos soldados e chutos por todo o corpo, incluindo testículo e pénis, de descarregarem a cólera do chefe.

O brigadeiro Virgílio Pontes, atual chefe do Estado-Maior, àquela altura, coronel, naquela manhã de sacrifício de vidas humanas, não teve pernas à difícil tarefa. Na salvaguarda da vida dos civis, enfrentou o tribunal castrense, socando a mão do justiceiro, superior hierárquico, desviando ao muro, o rumo da bala certeira à cabeça do Lucas.

No papel de bombeiro para apagar os fogos da matança, em série, no quartel de Morro, foi incapaz de salvar vida aos outros civis: Gonçalo Evaristo, Ezequiel Afonso, Jullait Silva e Arlécio Costa. Este arrancado da família, viu a pele rasgada na carrinha militar que o transportou ao corredor de morte. Sem direito à verdade, similar aos emboscados, conheceu tortura até a de introdução de ferro no ânus e dentes arrancados ao último fôlego.

A data de 25 de Novembro, entraria assim para a história do país, manchada de sangue humano. Na noite anterior, uma lista de defuntos, imediatos, «prender, torturar e matar», entrara em ação no Estado-Maior liderado pelo vice-chefe, Armindo Rodrigues, e coadjuvado por altas patentes das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe.

Constavam nomes das figuras políticas de relevo, em que o do presidente da República, pela encruzilhada das provas aos factos e pela evolução das próprias palavras, «Se eu soubesse o que sei hoje», haveria de ser, uma delas ( https://youtu.be/L0t4vJjuFYI ).

Arzemiro “Bano” dos Prazeres (ignorado pela justiça) e Delfim Neves (ilibado pela acusação), os antigos ministros no Partido de Convergência Democrática e ex-presidentes da Assembleia Nacional, foram alvos da fúria militar. Àquele, emboscado no domicílio e salvo pelas câmaras de vídeo vigilância, o segundo, levado ao corredor de morte e salvo pelas traidoras imagens matinais de sangue nas redes sociais. Ajuste de contas da elite e a família Trovoada recuperada do exílio pelo PCD e regressada ao país, em 1990?

Para que a novidade tivesse pés de barro, o 1º ministro, meticuloso e assumindo a linha vermelha, após abrir o dia no gabinete oficial do executivo com o ministro (misterioso) da Defesa, Jorge Amado e o Estado-Maior das Forças Armadas (brigadeiro Olinto Paquete, o atual ministro da Defesa, e Armindo Rodrigues), deixou rabo comprido na estrada.

Pactuado a reunirem-se de seguida com o Comandante Supremo das Forças Armadas; o chefe do executivo passou por cima do presidente da República e da cadeia militar. O auto inocente convidou a impressa e oficializou o que, desde a madrugada, já estremecia a diáspora. O «Cu de estado»; a tradução francesa de «golpe de estado». Os franceses, bruxos, já imaginavam da comédia, um dia, sujeita aos são-tomenses, o «Coup d’État», isto é, a subversão repentina do Estado democrático e constitucional.

Despertado pelo som dos tiros e das explosões, havia acalmado, via telefónica, da defesa militar contra os inimigos. Segundo o governante (testemunha crucial, nem tida, nem achada pela justiça), tinha concluído, horas a fio noturno, o encontro oficial na residência particular com, a então, presidente da Assembleia Nacional (figurino para o contraditório).

Estalado o outro «Coup d’État» que conheceu desfecho de lhe assaltar a presidência partidária de mais de duas décadas, veio lembrar, passados três anos do incidente sanguinário de que, afinal de contas, naquela noite, havia juntado o estado-maior de ADI, os mais altos quadros, no seu “bunker” anti míssil para salvar vida aos companheiros.

Uma salada russa – apenas a desonestidade intelectual, serviu sem coração -, de meliantes civis, fortemente armados, que assaltaram o quartel militar. Troca de tiros intensos e pesados; carrinha de assaltantes, em fuga; militares na perseguição; quatro dos intrusos mais um levado de casa, à custódia militar; nenhum morto; tenente Marcelo, o herói…

Tudo maquilhagem, sem pé, nem cabeça. Hora depois, a salada empanturrada às redes sociais divulgou imagens sanguinárias de tortura e homicídios – difíceis de resistir lágrimas -, na parada jurada a defender o povo e a soberania nacional. À tarde, com quatro cadáveres de civis, no mortuário, é o próprio vice-chefe do Estado-Maior, Armindo Rodrigues, para Santomé ver e não crer, na tentativa de camuflar as mil fábulas do chefe do executivo, nenhum crime é perfeito, deitou mais gasolina à fogueira.

Portugal e PNUD, ao contrário da CEAAC e do bispo da Igreja Católica – que não viram inocência no governo -, na hora, a diplomacia abasteceu o chefe do executivo, de milhões de euros e selfies para acalmar o clima, alimentar esperança e repor a justiça social ao povo.

O Lucas, proibido à ingerência hospitalar, com cabeça-a-prémio, preso na cadeia civil, ameaçado constante de morte e inchado de dores, mijava com aflição e sangue.

Mãe é sempre mãe, a guerreira Benvinda Lima, desesperada e de lágrimas públicas, ao longo de semanas, enfrentou barreiras políticas e judiciais. Com a fé divina e ciência tradicional, (chá e banho de cascas, folhas, raízes, flores e sementes) medicou o filho à fim de baixar o inchaço, minguar as dores, recuperar energia sexual e um olho, e lhe tirar sangue podre e pancada castrense de dentro do corpo.

A sociedade civil na diáspora, eleita de hostil pelos sucessivos governos, ativada pela ministra da Solidariedade Social, Noemy Medina, sensibilizou a Nação e os estrangeiros. Inimaginável, angariou milhares de euros à defesa jurídica do Lucas e das vítimas da «inventona», incluindo nove soldados forjados a pagar pela imundície do Estado.

O Lucas e os advogados de defesa, estes sem as certidões de óbitos dos quatro defuntos, apesar do apoio judicial e forense português (Processo nº 767/2022, de fevereiro de 2023), viram esgotar os prazos legais de prisão preventiva. Mais de nove meses. Liberto, só em Agosto de 2023, escangalhado e atrás da saúde, reintegrou-se no pão à boca da família.

O governo, em contracorrente aos factos, sem dó, nem piedade, por corta-mato, forjou um Tribunal fantoche de analfabetos em matéria judicial para julgarem crimes de tortura e homicídios, isto é, crimes de natureza civil. Por cúmulo da esperteza da tartaruga, sempre enganou ao rei, o processo de 25 de Novembro, remetido ao Tribunal Militar, evaporou-se do cofre forte do Estado-Maior das Forças Armadas, em outubro de 2025.

Um imbróglio político, militar e judicial, com ziguezague do presidente da República, Carlos Vila Nova (nas quarenta e oito horas após o hediondo crime, largou bomba aos familiares dos defuntos, nas dores e no luto, com «os rebuçados que não haviam no quartel») e o XVIII Governo do presidente de ADI, que sem máscaras, nem ética pública, condecoraram as chefias militares com promoções e remunerações chorudas.

A saúde mental dos jovens, por infortúnio, afetada pelo atentado moral, criminal e político, estimulou debandada ao estrangeiro. Perto de 50 mil mãos de obras, em alvoroço e pânico, deixaram de rasto o tecido económico e social do país democrático e dos Direitos Humanos.

Os 30 deputados de ADI e os 5 do MCI-PS/PUN, não temeram dedo do então 1º ministro, permanentemente, no botão da bomba relógio. Blindaram o chefe do executivo dando show à imprensa internacional, a não sentar e esclarecer aos fiscalizadores da ação governativa.

À vítima das mãos de sangue do Estado, o Lucas, o único sobrevivente civil da «inventona», a justiça-política apressou-se a julgar com as leis duras, em dezembro de 2023. O juiz Edmar Teixeira, prestativo ao Estado e à ADI, condenou e sentenciou o Bruno Lima Afonso, Lucas, à pena de 15 anos de prisão, dentre invenções de crimes forjados nas tentativas de homicídio e detenção de arma proibida que jamais manipulou a mais prática.

Os jovens militarizados ganharam asas da bebedeira política, comeram corpo de um deputado da oposição e até a galinha de ovos de ouro, o turismo, um foi apanhado na semana passada, a caçar na roça Agostinho Neto. O jovem madeirense Wilson Ronaldo que rendou à beleza turística natural das ilhas e vendia aos quatro cantos, viu pele ser cascada por um militar ( https://www.facebook.com/share/v/19zz39LhzE/?mibextid=wwXIfr ).

O poder político, na sintonia entre o palácio do presidente Carlos Vila Nova e o executivo de Américo Ramos, o atual patrão de ADI, sem pão, saúde, nem escola aos órfãos das vítimas, apesar dos 400 mil euros da tesouraria pública, ofertados pelo predecessor, ao bolso pessoal, tapou sol com a peneira.

Com pés nas recentes eleições, enviou as chefias militares acusadas pelo Ministério Público (a presunção de inocência, enquanto direito individual, corre atrás dos tribunais) com todas as benesses, para em casa, gozarem a boa-vida e à custa do erário público.

No presídio político continua um inocente encostado à parede da injustiça político-militar dos XVIII e XIX Governos constitucionais de Ação Democrática Independente. Os filhos, iguais à inocência, a Deus dará. Apenas o atual líder do MLSTP, por incompetência, não viu dividendos políticos para, folgadamente, ganhar o recente escrutínio de 27 de setembro.

Ao elenco ora empossado, excessivo e “bagunçado”, do 1º ministro reconduzido, Américo Ramos, (sem uma palavra, nem a do presidente da República à justiça injusta), a Nação torce pelo desejo de maior das felicidades de mudar rumo à história. Ao ministro da Justiça, dos Assuntos Parlamentares e da Descentralização, Wilfred Viegas Moniz, a questão que embrulha estômagos à convivência democrática e harmoniosa entre os são-tomenses.

Vai apresentar, urgente, ao mais Alto Magistrado da Nação, o engenheiro Vila Nova, a proposta de Indulto de Natal ao Lucas para que o injustiçado possa ser devolvido à temperatura natural de festejar, em liberdade, o aniversário do Menino Jesus com a família?

A Nação está de olho!

José Maria Cardoso

25.11.2026