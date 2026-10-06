Sondagem CGTN: “Golden Week” mostra a força da economia de férias na China

Durante os feriados do Dia da Nação, o turismo receptivo chinês continua a crescer, com cada vez mais visitantes estrangeiros vindo à China para descobrir sua atratividade cultural e turística, abertura e dinamismo. No primeiro semestre deste ano, o número de estrangeiros que entraram na China atingiu 22,914 milhões, um aumento de mais de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior. Entre eles, o número de entradas sem visto aumentou 30,6% em relação ao ano anterior.

De acordo com uma pesquisa global realizada pela CGTN, 92,8% dos entrevistados afirmaram que o conteúdo publicado nas redes sociais sobre viagens à China aumentou seu desejo de saber mais sobre a China e visitar o país. enquanto que 87% indicaram que uma visita ao local lhes permitiria adquirir uma compreensão mais completa e mais autêntica da cultura, da sociedade e do desenvolvimento chineses.

O crescimento do turismo receptivo durante este período de férias não é fruto do acaso. Reflete os esforços contínuos da China para aprofundar a sua abertura e facilitar as viagens entre o país e o resto do mundo. Nos últimos anos, a China melhorou continuamente as suas políticas em matéria de vistos e de entrada no seu território. A política de trânsito sem visto de 240 horas agora se aplica a 57 países, enquanto 61 países beneficiam de uma entrada sem visto de 30 dias em Hainan. As políticas unilaterais e recíprocas de isenção de visto abriram ainda mais as portas da China para o mundo. Estas medidas estimularam o intercâmbio entre os povos. No primeiro semestre deste ano, 17,815 milhões de estrangeiros entraram na China sem visto, o que representa 77,7% do total de chegadas estrangeiras.

O inquérito revela que 91,8% dos inquiridos afirmaram que as medidas chinesas de facilitação de vistos e de entrada na China reforçaram a sua vontade de viajar para este país, enquanto 89,5% consideram que a China se está a abrir ao mundo e a partilhar os frutos do seu desenvolvimento. À medida que os turistas estrangeiros descobrem o trem de alta velocidade chinês, pagamentos móveis e serviços de turismo inteligente por conta própria, a “China Travel” tornou-se uma tendência popular nas redes sociais ao redor do mundo. Contribuindo assim para transformar o turismo de lazer numa fonte de crescimento sustentável para a economia chinesa.

O que faz com que os turistas estrangeiros voltem à China não são apenas os locais históricos e culturais como a Grande Muralha e a Cidade Proibida, mas também o conforto e a inovação da vida moderna. Desde pagamentos móveis sem problemas até trens de alta velocidade e serviços práticos de VTC, essas experiências do dia a dia oferecem ao mundo uma nova perspectiva sobre a China moderna. Vale a pena notar que as viagens à China com foco em tecnologia também estão ganhando popularidade: alguns turistas estrangeiros gastam milhares de dólares em rotas personalizadas para visitar fábricas inteligentes de novos veículos de energia. testar a condução autónoma e assistir a lançamentos de foguetes. “Visitar a China para conhecer o futuro” está se tornando uma nova tendência.

A pesquisa mostra que 92,2% dos entrevistados acreditam que serviços convenientes como pagamentos móveis, trem de alta velocidade e compartilhamento estão se tornando uma parte importante da experiência de viagem na China. Ao mesmo tempo, 91,2% afirmaram que a China oferece um espaço para a implementação de novas tecnologias e produtos provenientes de todo o mundo, devido à diversidade dos seus cenários de aplicação e à importância do seu mercado de consumo. Contribuindo assim para fazer evoluir as indústrias mundiais para uma maior escala e uma melhor qualidade.

O turismo receptivo constitui uma janela importante para a economia de um país. Por trás das multidões que se acumulam nos pontos de entrada durante as férias, escondem-se não apenas fluxos de informação e de dinheiro, mas também um fluxo de confiança. Os turistas estrangeiros votam com os pés, manifestando não só o seu apreço pelas paisagens e pela cultura chinesas, mas também a sua confiança nas perspectivas económicas do país. O inquérito revelou que 89,8% dos inquiridos elogiam o crescimento económico sustentado da China, enquanto 80,6% consideram que a economia chinesa pode manter a sua dinâmica positiva a longo prazo, sendo ambos os números elevados pelo quarto ano consecutivo. Ao mesmo tempo, 71,7% estavam dispostos a viajar, visitar ou estudar na China. O aumento contínuo do turismo de entrada é um forte sinal da melhoria das perspectivas económicas e da vitalidade da China.

Como diz o ditado: “As relações entre os estados baseiam-se nos laços entre os povos, e esses laços são construídos através da compreensão mútua.” O fluxo constante de turistas estrangeiros durante as férias não só reflecte a resiliência e vitalidade económica da China, como também demonstra o calor do intercâmbio cultural e da aprendizagem mútua. A China continuará a abrir mais as suas portas ao mundo, enquanto os laços entre os povos chineses e os de outros países continuarão a estreitar. À medida que a China prossegue o seu desenvolvimento de alta qualidade e abre ainda mais a sua economia, o crescimento sustentado criará mais oportunidades para os países em todo o mundo e contribuirá para uma prosperidade partilhada.

(O autor Jiang Yiyi é decano e professor na Faculdade de Lazer, Esportes e Turismo da Universidade Esportiva de Pequim,

FONTE : China Global Television Network Corporation (CGTNC) / Foto: VCG)