“A abertura se vive aqui”: quando os prefeitos de todo o mundo se reúnem no porto e com os olhos nos robôs

Na primeira semana do mês de novembro de 2026, Ningbo, uma cidade portuária no leste da China, sediou o “Diálogo Global de Prefeitos Ningbo 2026”. O tema? “Abertura e conectividade para oportunidades compartilhadas”.

Além da sessão plenária, dois diálogos foram realizados : um no porto de Ningbo-Zhoushan, o maior porto do mundo em tonelagem; o outro em uma fábrica de robôs local. Participaram autarcas e representantes de cidades de uma dezena de países.

Uma forma concreta de colocar o tema em prática, entre infraestrutura portuária e inovação industrial.