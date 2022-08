ONU pede reacção urgente do mundo para combate aos efeitos das mudanças climáticas em STP

As Nações Unidas vão continuar a apoiar São Tomé e Príncipe no combate aos impactos das mudanças climáticas. Garantia dada pelo Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Abdulla Shahid que visitou o país.

Proteger a natureza e combater os impactos das alterações do clima é a mensagem que o Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas está a transmitir ao continente africano, mais concretamente a sub-região da África Central. São Tomé, foi uma das escalas da visita que desafia África para a protecção da natureza.

Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas em declaração à imprensa no edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros

«Nas deslocações ao continente africano falo do impacto das alterações climáticas, e da conservação da natureza. Quero realçar o trabalho que tem sido desenvolvido para preservar a natureza, e recordar a comunidade internacional sobre a responsabilidade que tem de apoiar os países africanos», afirmou Abdulla Shahid, após reunião com a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Edite Ten Jua.

São Tomé e Príncipe é uma das vítimas das mudanças climáticas. Um fenómeno que no final do ano 2021, contribuiu para o aumento da pobreza, sobretudo na região norte da ilha de São Tomé.

A Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, disse à delegação da Assembleia Geral das Nações Unidas, que as mudanças climáticas já são uma realidade em São Tomé e Príncipe.

«Perdemos algumas pontes nas últimas cheias que assolaram o nosso país. Apelo aos nossos parceiros de desenvolvimento que possam ajudar na reconstrução de São Tomé e Príncipe», declarou a ministra Edite Ten Jua.

Arquipélago verde, São Tomé e Príncipe, é para o Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, um património natural a ser protegido.

«Sinto os danos que foram causados a este belo país, por causa das mudanças climáticas. A comunidade internacional tem que dar resposta a isso, com grande urgência», frisou Abdulla Shahid.

As Nações Unidas são também um dos principais parceiros de São Tomé e Príncipe na organização e realização dos actos eleitorais. Para as eleições legislativas, autárquicas e regionais de 25 de setembro, a Comissão Eleitoral Nacional, conta com o apoio técnico e financeiro do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD.

Durante a visita de algumas horas à São Tomé, na quinta feira, Abdulla Shashid, Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, reuniu-se com o Primeiro Ministro e Chefe do Governo, Jorge Bom Jesus, e com membros da sociedade civil, com destaque para as organizações das mulheres e da juventude.

Abel Veiga