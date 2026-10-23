Xi Jinping apela a novas conquistas no âmbito da nova Longa Marcha

A China organizou uma reunião em Pequim na quinta-feira para comemorar o 90o aniversário da vitória da Longa Marcha do Exército Vermelho. O Presidente da China, Xi Jinping, que é também secretário-geral do Comité Central do Partido Comunista Chinês (PCC) e presidente da Comissão Militar Central, participou na reunião e fez um importante discurso.

“Só tendo em mente a história poderemos construir um futuro melhor”, disse Xi. Ele apelou a todo o Partido, a todas as forças armadas e ao povo chinês de todas as etnias para se unirem mais estreitamente em torno do Comitê Central do Partido, irradiar o grande espírito da Longa Marcha, prosseguir com determinação em seu caminho e esforçar-se para fazer avançar a grande causa iniciada pelos revolucionários da geração anterior, a fim de criar novas realizações no âmbito da nova Longa Marcha.