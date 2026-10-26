LULA a vitória do Brasil

Luiz Inácio da Silva, vulgo Lula, foi reeleito na segunda volta das eleições presidenciais no Brasil, para mais um mandato de 4 anos. Uma vitória eleitoral histórica do antigo sindicalista brasileiro. Na história da democracia brasileira nunca antes um candidato presidencial derrotado na primeira volta, conseguiu a reviravolta na segunda volta.

Lula da Silva arrecadou 51,76 % dos votos na segunda volta das eleições realizadas no dia 25 de outubro. Líder da luta contra a pobreza e a fome no Brasil, Lula da Silva derrotou o candidato Flávio Bolsonaro que ficou pelos 48,24% dos votos válidos expressos nas urnas.

Uma vitória do Brasil que cimenta a figura de Lula da Silva na história da democracia brasileira.

Abel Veiga