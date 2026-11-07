CHINA moderniza os serviços das Alfândegas com tecnologia de ponta para garantir a segurança nacional e aduaneira

Pela primeira vez São Tomé e Príncipe está equipado com meios de fiscalização das suas fronteiras com equipamentos de inspeção não intrusiva, oferecidos pelo Governo da República Popular da China, através de uma doação avaliada em sete milhões de euros. A tecnologia, destinada ao Porto de Ana Chaves e ao Aeroporto Internacional Nuno Xavier, deverá entrar oficialmente em funcionamento a 1 de dezembro de 2026, representando um investimento significativo na modernização dos serviços aduaneiros e no reforço da segurança nacional.

A operação contempla um scanner de contentores, que será instalado no Porto de Ana Chaves, e dois equipamentos destinados à inspeção de bagagens no Aeroporto Internacional Nuno Xavier. Com recurso a tecnologia de elevada resolução e capacidade de produção de imagens em três dimensões (3D), os novos sistemas deverão permitir às autoridades analisar mercadorias e bagagens com maior precisão, identificando possíveis irregularidades sem depender exclusivamente da abertura e verificação física dos volumes.

A chegada dos equipamentos foi saudada pela embaixadora da República Popular da China em São Tomé e Príncipe, Xu Yingzhen, que manifestou satisfação com a disponibilização dos scanners da NewTek, considerando que representam um avanço tecnológico importante para o país.

“Trata-se de equipamentos de última geração e sustentou que possuem características pioneiras no continente africano. E a instalação e a capacitação dos profissionais nacionais constituem etapas fundamentais para garantir que a tecnologia seja utilizada de forma adequada e produza os resultados esperados”, confessou a diplomata chinesa em entrevista dada aos órgãos comunicação social, no momento de apresentação e testes de funcionamentos dos equipamentos.

Xu Yingzhen salientou que os equipamentos poderão contribuir para o combate ao contrabando e para o aumento da eficiência dos serviços de fiscalização. “Os técnicos são-tomenses devem adquirir conhecimentos suficientes para operar e conservar os sistemas, de modo a assegurar a sua utilização a longo prazo e o contributo para o desenvolvimento económico nacional”, afirmou Xu.

A cooperação chinesa não se limita à oferta dos equipamentos. O Governo da China enviou também uma equipa de especialistas para apoiar os trabalhos de instalação e ministrar formação aos profissionais nacionais, sobretudo aos técnicos ligados aos serviços aduaneiros e à fiscalização portuária e aeroportuária.

O ministro de Estado da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe, considerou a chegada dos equipamentos um momento de particular importância para São Tomé e Príncipe. “Ao longo dos 51 anos de independência, o país ainda não tinha disposto de scanners com esta capacidade para a inspeção de bagagens de mão e de porão”, afirmou o ministro.

Em nome do Governo são-tomense, Gareth Guadalupe agradeceu às autoridades e ao povo da República Popular da China pelo apoio concedido, considerando que “a iniciativa permitirá melhorar os procedimentos de fiscalização e proporcionar maior comodidade aos passageiros que chegam ao país”.

Segundo explicou, a utilização dos scanners deverá tornar o controlo aduaneiro mais eficiente, permitindo que as bagagens sejam analisadas através de imagens de alta resolução e em diferentes posições. Desta forma, as autoridades poderão identificar objectos ou materiais potencialmente perigosos sem necessidade de proceder à abertura indiscriminada de todas as malas.

“O funcionamento do sistema de inspeção das bagagens de mão, depois de passarem pelo equipamento, as bagagens nas quais não forem identificados elementos suspeitos poderão prosseguir normalmente. Já aquelas em que forem detectados possíveis sinais de risco serão encaminhadas para uma sala adjacente, onde os agentes realizarão uma verificação física complementar”.

Gareth Guadalupe fez questão de esclarecer que a introdução dos scanners não significa o fim das inspeções físicas. A diferença, segundo o ministro, estará na forma como serão realizadas, em vez de uma fiscalização generalizada, a abertura das bagagens deverá incidir sobretudo sobre os volumes sinalizados pelos equipamentos.

Esta alteração poderá contribuir para reduzir os tempos de espera, facilitar a circulação de passageiros e permitir que os funcionários aduaneiros concentrem a sua atenção nas situações que efectivamente exigem uma análise mais aprofundada.

Para além da melhoria dos procedimentos aeroportuários, o Governo espera que os novos equipamentos reforcem a capacidade de controlo das mercadorias que entram no território nacional, contribuindo para prevenir o contrabando, a evasão fiscal e outras práticas associadas ao crime transnacional.

O ministro da Economia e Finanças salientou que a tecnologia constitui um instrumento importante para reforçar a actuação das autoridades, “sobretudo num país cuja principal porta de entrada internacional por via aérea se encontra na ilha de São Tomé e que depende significativamente das importações para satisfazer as necessidades do mercado interno”.

No Porto de Ana Chaves, o scanner de contentores deverá permitir uma análise mais rigorosa das cargas transportadas, reforçando a capacidade de identificação de mercadorias suspeitas e apoiando o trabalho de fiscalização aduaneira.

Já no aeroporto, os dois equipamentos destinados à inspeção de bagagens deverão contribuir para tornar o controlo dos passageiros mais célere e selectivo, sem comprometer as exigências de segurança.

A formação dos técnicos nacionais será, neste processo, determinante. A capacidade de operar os scanners, interpretar correctamente as imagens e identificar situações que justifiquem uma inspecção complementar permitirá transformar a aquisição tecnológica num instrumento efectivo de reforço das instituições.

Com a entrada em funcionamento prevista para 1 de dezembro de 2026, os equipamentos avaliados em sete milhões de euros representam uma nova etapa na cooperação entre São Tomé e Príncipe e a República Popular da China. Mais do que a entrega de tecnologia, a iniciativa inclui transferência de conhecimentos e capacitação de profissionais nacionais, com o objectivo de reforçar a fiscalização das fronteiras, proteger as operações comerciais e melhorar a segurança da circulação de passageiros e mercadorias.

Waley Quaresma