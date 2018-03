Candidaturas abertas para a Universidade Pan-Africana 2018

Construir uma África próspera e estável exige uma nova geração de líderes africanos capazes e comprometidos em enfrentar os grandes desafios do continente. Estes desafios incluem a escassez de água, as energias renováveis e as alterações climáticas. A Universidade Pan-Africana (PAU) (https://PAU-AU.net), uma iniciativa-chave da Comissão da União Africana, dedica-se a esta missão. O Instituto Universitário Pan-Africano para as Ciências da Água e da Energia (PAUWES) encontra-se na Universidade de Tlemcen, na Argélia. Desde o seu estabelecimento em 2014, mais de 200 estudantes de 31 países de todo o continente africano inscreveram-se nos programas, dos quais 73 já os concluíram com êxito. “O PAUWES é um protótipo da África do futuro, para a qual estamos a criar as fundações”, afirmou Moussa Faki Mahamat, Presidente da Comissão da União Africana, durante a sua visita oficial ao PAUWES no dia 11 de março de 2018. O PAUWES beneficia do apoio do governo argelino e do departamento de Cooperação para o Desenvolvimento da Alemanha.

Atualmente, o PAUWES oferece quatro programas de mestrado distintos com dois anos de duração. Os estudantes empenhados em se tornarem futuros engenheiros podem escolher entre o mestrado em Engenharia Hidráulica e o mestrado em Engenharia Energética. Os estudantes interessados em processo político e em administração podem escolher entre o mestrado em Política Hidrológica e Política Energética. A língua de ensino é o inglês, e os estudantes têm a oportunidade de estudar francês no início do programa. Os estudantes do PAUWES vêm de todas as regiões de África, o que cria uma oportunidade única de estudar em um ambiente multicultural constituído por colegas bem motivados e comprometidos.

O PAUWES tenta equilibrar a teoria e a prática através de estágios internacionais, estudos de caso e viagens de campo. De modo a fornecer aos estudantes as competências técnicas específicas nas suas áreas de interesse, o PAUWES oferece disciplinas eletivas, como por exemplo: energia solar, geotérmica e biomassa, água e saneamento, gestão integrada dos recursos hídricos, análise de políticas ou liderança. Os graduados beneficiam de percursos profissionais na administração pública, no processo político, na investigação, em empresas privadas, na consultadoria e na sociedade civil. O acesso à rede de especialistas internacionais do Instituto, às parcerias de investigação, aos programas de promoção de carreira e o próximo centro de empreendedorismo reforçam ainda mais os perfis dos graduados.

No âmbito do quadro da Agenda 2063 da União Africana, o PAUWES dá uma ênfase especial no recrutamento e na capacitação de estudantes do sexo feminino. O Instituto promove, com foco nas mulheres, eventos de networking e workshops. Para desenvolver mais a sua visão sobre a diversidade, o PAUWES também encoraja os candidatos portadores de deficiência e os candidatos das regiões menos representadas (sul, centro e norte de África) a candidatarem-se. Todos os estudantes do PAUWES recebem bolsas de estudo integrais (que cobrem as propinas e as despesas de subsistência) após um competitivo processo de admissão.

Informações sobre bolsas: https://goo.gl/RKURwR

Candidatura

Os estudantes interessados devem enviar sua candidatura até 20 de abril de 2018 através da seguinte página: https://PAU-AU.net/apply

A Universidade Pan-Africana

Em 2008, a Comissão da União Africana (AUC) criou a Universidade Pan-Africana (PAU) (https://goo.gl/RKURwR) para reforçar o ensino superior e a investigação em áreas que representem desafios específicos para África. A PAU aborda cinco áreas temáticas: Ciências Básicas, Tecnologia e Inovação; Ciências da Vida e da Terra (incluindo Saúde e Agricultura); Administração, Humanidades e Ciências Sociais; Ciências da Água e da Energia, incluindo Alterações Climáticas (PAUWES); e Ciências Espaciais. As áreas temáticas são atribuídas a cinco institutos de referência acolhidos por universidades de excelência já existentes em cinco regiões geográficas africanas. Para mais informações: https://PAU-AU.net

PAUWES

Como parte integral da Universidade Pan-Africana, o Instituto para as Ciências da Água e da Energia (incluindo Alterações Climáticas) (PAUWES) (http://PAUWES.univ-tlemcen.dz) em Tlemcen, na Argélia, contribui para promover o ensino superior e a investigação aplicada nos setores da água, da energia e das alterações climáticas – uma contribuição-chave para o desenvolvimento sustentável em África. O PAUWES, que recebe o apoio da Argélia, como país anfitrião, e do governo alemão, oferece atualmente quatro programas de mestrado nas áreas da Água e Energia, que incluem a Engenharia e a Política. Para mais informações: http://PAUWES.univ-tlemcen.dz