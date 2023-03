Caso do Porto de Ana Chaves – SafeBond Consortium recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça

Numa nota enviada ao Téla Nón a equipa de advogados que assiste a empresa de capital ganense SafeBond Consortium, diz que no dia 14 de Fevereiro de 2023, foi apresentado um pedido de suspensão de executoriedade de acto administrativo no Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe contra a decisão do Governo de suspender o Acordo de Concessão do porto de Ana Chaves, do pontão da ilha do Príncipe e a Construção do porto em águas profundas em Fernão Dias.

Segundo a equipa de advogados, para além do pedido de suspensão do acto administrativo, «a SafeBond também apresentou um recurso directo de anulação do acto definitivo e executório do Governo que rompeu unilateralmente o contrato de concessão firmado pelo XVII Governo e a SafeBond Consortium».

Na nota a defesa da empresa privada, explica que no recurso apresentado ao Supremo Tribunal de Justiça foram realçadas as repercussões em termos de custos da suspensão do acordo de concessão para o Estado de São Tomé e Príncipe.

«Sendo que deste o início das negociações até a data da suspensão do contrato foram mais de 4 milhões de euros de investimentos acrescentados aos 25 milhões que o contrato coloca o Estado são-tomense sob obrigação de indemnizar a concessionária», refere a nota.

Apesar do recurso submetido ao Supremo Tribunal de Justiça, a Safebonb, diz que está recetiva a uma resolução amigável do caso em conformidade com as leis de São Tomé e Príncipe e dos termos do contrato de concessão assinado com o Estado são-tomense que foi publicado no Diário da República no dia 6 de Outubro do ano 2022.

Note-se que após reunião do Conselho de Ministros no passado mês de Janeiro, o governo decidiu suspender com efeitos imediatos a execução do contrato de concessão dos portos do país. Propôs abertura de negociações com a Safebond nos próximos 6 meses, e deu posse a uma comissão para gerir o porto de Ana Chaves e o pontão da ilha do Príncipe.

Abel Veiga