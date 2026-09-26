O presidente chinês Xi Jinping respondeu à carta dos jovens sinologistas de 51 países, encorajando-os a continuar suas pesquisas sobre a China, a apresentar ao mundo uma imagem multidimensional e fiel da verdadeira China, e a tornarem-se mensageiros que promovem o entendimento entre as civilizações.

Entre eles, Etienne Bankuwiha, natural do Burundi, estudou na China antes de voltar ao seu país para ensinar chinês no Instituto Confucius durante três anos e meio. Em seguida, optou por continuar a sua investigação sobre a China e as relações sino-africanas.

Assista a este episódio para descobrir a resposta do presidente Xi Jinping e o percurso de Etienne Bankuwiha.