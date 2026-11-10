Leitura em Família mobiliza escolas para promover literacia e resgatar tradições orais

Vinte e duas escolas, entre as quais três da Região Autónoma do Príncipe, aderiram à terceira edição do concurso “Leitura em Família”. A iniciativa resulta de uma parceria entre a Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe, a Biblioteca Nacional, a ONG Helpo e a Porto Editora, com o objetivo de promover hábitos de leitura e reforçar os níveis de literacia no país.

“O concurso começa na fase escolar, em que as famílias são convidadas a participar. A Escola Portuguesa e a Porto Editora disponibilizam os livros, que são levados para casa. As famílias treinam a leitura e, posteriormente, participam no concurso”, explicou Helena Massano, professora bibliotecária da Escola Portuguesa.

Mais do que incentivar a leitura em contexto familiar, o projeto pretende também preservar e valorizar as tradições orais santomenses, consideradas uma componente fundamental da identidade cultural nacional.

“Estamos a trabalhar a forma de contar histórias em família e a recuperar uma prática dos nossos avós. Reuníamo-nos em roda no quintal para ouvir histórias, e esse costume está a perder-se”, sublinhou Marlene José, diretora da Biblioteca Nacional.

A mesma visão é partilhada pelos restantes parceiros da iniciativa.

“Estamos a falar da necessidade de as famílias se reunirem à volta de um livro, para resgatar histórias do passado e fortalecer os laços que as unem”, destacou Miguel Jarimbo, coordenador da ONG Helpo.

O projeto contempla ainda a criação de condições para facilitar o acesso aos livros em diferentes regiões do país.

“Temos como objetivo criar minibibliotecas em todas as escolas do primeiro ciclo de São Tomé e Príncipe”, realçou Manuela Costeira, diretora da Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe.

Para os promotores, a leitura constitui uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento pessoal, académico e profissional, além de desempenhar um papel fundamental na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o progresso da sociedade.

“Acreditamos que iniciativas como esta, desenvolvidas desde tenra idade, produzirão frutos nos homens e mulheres de amanhã”, afirmou Helena Massano.

A grande final da terceira edição do concurso “Leitura em Família” está agendada para o mês de julho.

José Bouças