Com emissões em nível recorde, COP31 lança meta para eletrificação até 2035

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

Na abertura de alto nível, secretário-geral António Guterres alertou que planeta segue rumo à destruição; ONU aponta energia limpa como escudo contra a inflação; presidente Lula, do Brasil, advertiu que ação climática está perdendo terreno no mundo.

A 31.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, COP31, realizou sua abertura de alto nível nesta quarta-feira, em Antália, na Turquia.

Em meio a um forte El Niño que ameaça agravar os eventos extremos, a conferência, copresidida por Turquia e Austrália, busca acelerar o financiamento climático, a transição energética e a proteção dos mais vulneráveis.

Combustíveis fósseis e desastres intensos

O secretário-geral da ONU, António Guterres, avisou que o planeta está em um “rumo para a destruição mutuamente assegurada”, incapaz de se libertar dos combustíveis fósseis e diante de desastres cada vez mais intensos.

O chefe das Nações Unidas enfatizou aos líderes mundiais que os interesses da indústria fóssil “continuam a lucrar extraordinariamente enquanto matam o planeta”. E acrescentou que os desastres climáticos estão castigando vidas, meios de subsistência e economias em todo o globo.

Mudanças Climáticas da ONU /Kiara Worth; Secretário-geral, António Guterres, alertou que planeta segue rumo à destruição

Como sinal de esperança, ele destacou o avanço exponencial das energias renováveis na última década: a energia solar passou de 1% da eletricidade global para cobrir quase 75% do crescimento da demanda no último ano. A venda de veículos elétricos saltou de um em cada 100 para quase um em cada três.

As fontes limpas são atualmente as mais baratas para a expansão da matriz elétrica na maior parte do mundo.

Brasil participa de abertura

Dos países de língua portuguesa, o Brasil foi representado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele enfatizou que as mudanças climáticas estão perdendo espaço na agenda internacional, à medida que guerras e disputas comerciais se sobrepõem à luta contra o aquecimento global.

Segundo Lula, fala-se mais sobre armas e tarifas do que sobre a sobrevivência das futuras gerações”, ao defender a cooperação internacional em um momento em que a ciência climática e o multilateralismo estão sob ataques crescentes.

O presidente também anunciou que o Brasil desenvolverá planos de ação nacionais para reduzir sua dependência de combustíveis fósseis e baixar a zero o desmatamento, dando continuidade ao trabalho da COP30 do ano passado, realizada na Amazônia.

Para conter o aquecimento no limite de 1,5 °C, as emissões precisam cair cerca de 6% ao ano, mas as metas nacionais atuais oferecem, no máximo, um terço dessa redução.

Fragilidade do modelo fóssil

Outra lição crucial é a fragilidade do modelo fóssil quando cerca de três quartos da humanidade vivem em países importadores dessas fontes, expostos a choques de preços e crises geopolíticas.

Guterres alertou que os combustíveis fósseis “devem seguir o caminho dos dinossauros”, sublinhando que a transição limpa é fundamental para a estabilidade econômica e a segurança nacional.

Contudo, o ritmo continua aquém do necessário. Apesar do crescimento limpo, as emissões globais atingiram um recorde histórico em 2025, destacou o chefe da ONU.

Custos econômicos

Ainda na plenária, o secretário-executivo da ONU para o Clima, Simon Stiell, alertou que a dependência dos fósseis gera custos econômicos implacáveis, apontando a energia limpa como escudo contra a inflação.

Já o presidente da COP31, Murat Kurum, destacou que os países importadores gastaram US$ 330 bilhões a mais com combustíveis fósseis entre março e agosto, lançando o compromisso global “35-por-35” para elevar a fatia da eletricidade na matriz energética de 23% para 35% até 2035.

Em paralelo, a delegação australiana propôs articular um acordo político desde os primeiros dias para evitar os impasses de última hora.

Saúde humana e segurança alimentar

O impacto da crise climática na saúde humana e na segurança alimentar também dominou os debates.

ONU News/ Laura Quinones Ativistas protestam no local da COP31 em Antália

A Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou que mais de 3,3 bilhões de pessoas vivem em áreas de altíssimo risco, onde o calor extremo já afeta a saúde materna e sobrecarrega os sistemas hospitalares.

Para enfrentar o problema, foi lançada a Iniciativa de Antália para Resiliência na Saúde, que integra previsões meteorológicas ao planejamento preventivo nos hospitais.

Na agricultura, responsável por um terço das emissões globais, a atenção voltou-se para os agricultores familiares que já enfrentam secas severas, como a emergência decretada na Bolívia.

A prioridade estabelecida é desburocratizar os fundos internacionais para que os recursos cheguem diretamente aos produtores locais antes da ocorrência dos desastres.