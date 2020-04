As Dolores da Morte da Cascata de Água Marçal e a benevolência do Dinamite

O dinamite da Pedreira de Agua Marçal foi muito benévola com as quatro crianças que se encontravam dentro da casa derrubada pelo poder da agressividade corporativa e pela impassividade das autoridades estatais nesse caso o Ministério do Ambiente de São Tomé.

No dia 6 Abril 2020 assistimos mais uma de muitas ‘’Dolores’’ causada pela extracção de pedra na Pedreira de Agua Marçal liderada pelo senhor António Dolores e os seus sócios que segundo as falácias do povo são alguns dos políticos da Praça Pública.

Refiro-me ser uma das ‘’dolores’’ porque num dos lugares da extracção da pedra existia uma Castata que talvez era a única Cascata da Zona envolvente entre Oquedel-rei e Agua Marçal . Ela foi destruída a alguns anos atras pelo poder do dinamite e pelo poder do dinheiro sem que ninguém o considerasse como crime ambiental e público.

A inexistência de um poder local de proximidade e a falta de uma sociedade civil organizada para denunciar esses tipos de crimes têm levado aos abutres movidos pelo poder económico, tirar vantagens a custa de uma sociedade pobre que se deixa enganar pelo poder do suborno sem medir as consequências futuras tanto ambientais bem como o impacto sócio económico causado, porque de lembrar que o curso do rio Agua Marçal e os viveres que ai habitavam foram severamente afectados por essa extracção indiscriminada de pedra.

A família Cunha da qual pertenço tem uma cota parte na destruição da Cascata, nomeadamente a minha tia Maria Cunha que usurpou para si a propriedade do terreno e alugou a parte da Cascata ao sr. António Dolores sem que o terreno lhe pertença, porque lembro-me que essa parte por ser um terreno pedragulho e ser também um bem comum nunca foi repartido a nenhum dos familiares.

Essa usurpação foi feita sem nenhuma oposição legal como por exemplo um recurso a tribunal da parte dos outros membros da família, uma situação que faz com que toda a família seja culpada pela situação actual , a par com outra familia que detem uma parte do terreno .

Há muitos anos que a licença para extracção de pedra na Pedreira de Agua Marçal devia ser revogada ou melhor ela nunca devia ser autorizada, por causa da destruição sentimental e ambiental que ja causou, porque me lembro que muitos dos jovens e velhos dessa zona já se lavaram nas águas da mesma Cascata.

Não tenho nada pessoalmente contra o sr António Dolores e os seus sócios, mas eles têm que compreender que a sua empresa tem colocado em perigo vidas humanas e não tardara em haver mortes por causa das dinamites.

Esse é um exemplo desprezível, repugnante e jactancioso de como o poder corporativo instalado em São Tome Príncipe domina e escraviza uma classe pobre e uma sociedade civil desorganizada, que nem conhece os seus deveres e direitos e que se deixa ser pisado com medo de represálias e chantagens, ao desfavor de um tribunal que não funciona para o povo pequeno, e de vários governos que fazem ouvidos de mercador as várias atrocidades cometidas contra a segurança alimentar, ambiental e societal.

Depois desse infeliz acontecimento pessoas foram parar ao hospital feridas, sem que nenhum órgão de comunicação social relatasse o que aconteceu. Tenho recebido denúncias de pessoas que tem os seus electrodomésticos quebrados, pessoas com medo de denunciar o que aconteceu porque têm sofrido intimidações de um poder musculado e atroz, num século em que não devíamos aceitar que a pobreza o medo e o poder seja o impecilho para reclamar uma vida segura numa sociedade democrática e livre , direitos esses garantidos pela nossa Constituicão da República.

A empresa do Sr. António Dolores e seus sócios já ganharam muito dinheiro com a pedreira de Agua Marçal e penso de estar na altura de assumir as suas responsabilidades sociais, suspendendo definitivamente as operações da pedreira e não colocando vidas humanas em perigo com o conluio e a impassividade do Ministério do Ambiente.

Perante a falência das instituicões do Estado e o ganancioso e impiedoso poder das máquinas e das dinamites faço apelo ao senhor Primeiro Ministro doutor Jorge Bom Jesus que tome medidas necessárias para proteger a populacão de Agua Marçal que é a parte mais fraca nesse processo.

Há varias questões que se deve colocar nisso tudo: O que ja fez a empresa do senhor António Dolores para a comunidade de Agua Marçal senão a entrega de subsídios a algumas pessoas como situação que presenciei em 2017 em que a minha vizinha reclamava em público e em voz alta que ainda não o tinha recebido ou talvez a benfeitoria da construção de uma capela de 1 metro quadrado e a compra de uma imagem que eles chamam de Santa de Agua Marçal ?

Será isso um bem comunitário que ajuda as populações?

Valerá a pena esse tipo de recompensa para a comunidade que têm visto suas casas fissuradas com o poder de tremor de terra causado pela dinamite? Será essa a recompensa a uma comunidade que é invadida pelo pó e o barulho das dinamites?

Agora, somente resta o povo pequeno orar para que Deus nos proteja duma catástrofe que poderá acontecer nos tempos vindouros .

Carlos Teixeira

Alemanha 27/04/2020