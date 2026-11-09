Somos Todos Primos : Não desistamos uns dos outros

Uma reflexão sobre a descrença colectiva, a responsabilidade social e a necessidade de

recuperar a confiança na capacidade de transformar São Tomé e Príncipe.

Há uma pergunta que considero cada vez mais urgente colocar à sociedade são-tomense:

estaremos a perder a capacidade de acreditar que São Tomé e Príncipe pode ser diferente?

Não me refiro à capacidade de identificar os problemas do país, pois, nesse exercício,

somos frequentemente rápidos e, por vezes, bastante exaustivos. Refiro-me à nossa

capacidade de olhar para essas mesmas dificuldades e continuar a acreditar que é possível

encontrar soluções. Existe uma diferença profunda entre viver num país que enfrenta

problemas e viver numa sociedade que começa a convencer-se de que esses problemas

são impossíveis de ultrapassar. É precisamente esta segunda realidade que me preocupa,

porque, quando a descrença se instala de forma generalizada, deixa de ser apenas uma

manifestação de insatisfação e passa a influenciar a maneira como pensamos, agimos e

participamos na construção do nosso futuro colectivo.

Nos últimos anos, tornou-se quase habitual ouvir expressões como “este país já não tem

solução”, “aqui nada funciona”, “São Tomé está cada vez pior” ou “o melhor é abandonar

o país”. São afirmações que traduzem frustrações legítimas, muitas vezes sustentadas por

experiências concretas de dificuldades económicas, fragilidade institucional, falta de

oportunidades e ausência de respostas para problemas que se arrastam há demasiado

tempo. Não seria sensato ignorar esta realidade, muito menos pedir aos cidadãos que

mantenham uma atitude optimista perante circunstâncias que comprometem as suas

condições de vida. Contudo, preocupa-me que a insatisfação esteja progressivamente a

dar lugar a uma espécie de resignação colectiva, na qual deixamos de procurar alternativas

porque passamos a acreditar, antecipadamente, que nenhuma funcionará. Quando uma

sociedade começa a normalizar a ideia de que nada pode mudar, corre o risco de

transformar as suas próprias dificuldades em limites permanentes à sua capacidade de

desenvolvimento.

Esta reflexão fez-me recordar uma experiência que vivi há alguns anos, quando trabalhava

como investigador numa organização não governamental denominada ABS – Associação

dos Biólogos Santomenses. Naquela altura, tive a oportunidade de liderar uma expedição

científica às florestas de Monte Carmo, na região sul de São Tomé, nas proximidades da

antiga Roça Amolve. A missão tinha uma duração prevista de aproximadamente dez dias

e o principal objectivo consistia em realizar levantamentos de campo de três espécies de

aves endémicas de São Tomé e Príncipe, todas classificadas como Criticamente em Perigo

de Extinção (CR) pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

Tratava-se de um trabalho exigente, que implicava permanecer vários dias no interior da

floresta, enfrentar condições ambientais difíceis e garantir que a equipa reunia as

condições necessárias para cumprir os objectivos científicos estabelecidos.

Era um período de chuvas intensas e, depois de apenas quatro dias no terreno, as

condições do acampamento começaram a tornar-se particularmente difíceis. As tendas

estavam inundadas, a lenha disponível encontrava-se molhada e já não conseguíamos

acender uma fogueira para cozinhar ou sequer aquecer água para preparar um simples

chá. O desconforto era generalizado e o ambiente entre os membros da equipa começava

a revelar sinais evidentes de desmotivação. Recordo-me particularmente da manhã do

quinto dia, quando, ao acordar, percebi, através dos olhares e das expressões dos meus

colegas, que o grupo estava praticamente à espera de uma decisão: abandonar a missão e

regressar. A mensagem era silenciosa, mas bastante clara. O cansaço acumulava-se, as

condições eram adversas e parecia não haver razões suficientes para continuar.

Depois de observar os rostos de cada elemento da equipa, decidi pegar no machim,

chamar o responsável local que nos acompanhava como guia e entrar novamente na

floresta à procura de lenha seca. A reacção de alguns colegas foi de cepticismo.

Consideravam que estava a perder tempo, pois, com tanta chuva, seria praticamente

impossível encontrar madeira suficientemente seca para fazer uma fogueira. Ainda assim,

continuei a caminhar até encontrar uma árvore morta cuja madeira permanecia seca. A

sua posição vertical permitira que a água da chuva escorresse pelo tronco, sem que a

madeira ficasse completamente ensopada. Cortei alguns pedaços e regressei ao

acampamento. Havia, contudo, outro obstáculo: os fósforos estavam húmidos e

dificilmente produziam chama. Foi então que me lembrei de que tinha um isqueiro

guardado na mochila. Com ele, conseguimos finalmente acender a fogueira, voltámos a

ter condições para cozinhar e aquecer água e, mais importante ainda, a expedição

prosseguiu. Aquilo que, poucas horas antes, parecia uma razão suficiente para abandonar

a missão acabou por se revelar um problema ultrapassável, desde que houvesse disposição

para procurar alternativas.

Talvez alguns considerem este episódio um simples acontecimento de uma expedição

científica. Para mim, porém, tornou-se uma metáfora particularmente significativa sobre

a forma como enfrentamos os desafios, não apenas no contexto profissional, mas também

enquanto sociedade. Naquela manhã, a floresta estava molhada, as condições eram

adversas e os recursos disponíveis pareciam insuficientes. No entanto, a primeira

dificuldade não representava necessariamente o fim da missão. Era preciso observar

melhor, procurar outras possibilidades, mobilizar os recursos existentes e adaptar a

estratégia. O que ficou dessa experiência não foi apenas a satisfação de termos conseguido

continuar o trabalho de campo, mas sobretudo a percepção de que, por vezes, desistimos

não porque todas as possibilidades se esgotaram, mas porque nos convencemos

demasiado cedo de que já não existem soluções.

É precisamente esta atitude que me leva a questionar determinados comportamentos que

observo na nossa realidade. Perante uma instituição que não funciona como deveria, um

projecto que enfrenta obstáculos ou uma iniciativa que não produz resultados imediatos,

a reacção tende, frequentemente, a ser de descrença e afastamento. Em vez de

procurarmos compreender as causas dos problemas e identificar caminhos alternativos,

concentramos grande parte da nossa energia em demonstrar que nada funciona.

Naturalmente, esta reflexão não pretende desvalorizar a gravidade dos desafios que São

Tomé e Príncipe enfrenta. As dificuldades económicas, a fragilidade institucional, os

problemas de governação, o desemprego, as limitações dos serviços públicos e as

desigualdades de oportunidades são realidades que exigem respostas concretas,

responsabilidade política e capacidade de liderança. Contudo, existe uma diferença

fundamental entre reconhecer que temos problemas e passar a acreditar que somos

incapazes de os resolver. A primeira atitude traduz consciência crítica; a segunda pode

transformar-se numa forma de resignação colectiva que compromete a própria

possibilidade de mudança.

Esta preocupação encontra enquadramento na teoria social cognitiva de Albert Bandura,

particularmente no conceito de eficácia colectiva (collective efficacy). O autor defende

que a crença partilhada de um grupo na sua capacidade para se organizar, mobilizar

recursos e agir conjuntamente influencia a sua disposição para enfrentar desafios e

alcançar objectivos comuns. Aplicada à realidade são-tomense, esta perspectiva leva-nos

a colocar uma questão importante: até que ponto ainda acreditamos na nossa capacidade

colectiva para transformar o país? Quando os cidadãos deixam de acreditar que a

participação, a cooperação e o esforço conjunto podem produzir resultados, diminui

também a sua disponibilidade para se envolverem em iniciativas de interesse público. A

descrença deixa, assim, de ser apenas uma percepção individual e passa a constituir um

comportamento social capaz de enfraquecer a participação cívica e a mobilização em

torno de objectivos comuns. Forma-se um ciclo preocupante: esperamos pouco,

investimos pouco, participamos pouco e acabamos por alcançar menos do que

poderíamos, utilizando depois esses mesmos resultados como confirmação de que nada

vale a pena.

Uma outra perspectiva, desta vez proveniente das Ciências Naturais, permite aprofundar

esta reflexão. Em Ecologia, o conceito de resiliência ganhou especial relevância a partir

dos trabalhos de C. S. Holling, publicados em 1973. A resiliência ecológica procura

compreender a capacidade de um ecossistema para absorver perturbações, adaptar-se e

conservar as suas funções essenciais, mesmo quando sujeito a condições ambientais

adversas. Uma floresta tropical, por exemplo, está constantemente exposta a diferentes

perturbações, desde chuvas intensas e queda de árvores até alterações climáticas, doenças

e outras pressões ambientais. Contudo, um ecossistema resiliente não é necessariamente

aquele que nunca sofre perturbações, mas aquele que conserva capacidade de resposta,

adaptação e reorganização perante as mudanças.

Esta perspectiva é particularmente interessante quando transportada, com as devidas

cautelas, para a dimensão social. Um país resiliente não é aquele que nunca enfrenta

crises, mas aquele que desenvolve capacidades institucionais, económicas e sociais para

responder às dificuldades, aprender com os erros e construir soluções que lhe permitam

continuar a funcionar e a desenvolver-se. Sob esta perspectiva, São Tomé e Príncipe não

precisa de fingir que está tudo bem, nem de construir uma narrativa artificial de

optimismo perante problemas evidentes. Precisa, sim, de reconhecer os seus erros,

corrigir percursos e criar condições para que as instituições e a sociedade possam

responder melhor às adversidades.

Essa responsabilidade não pertence exclusivamente a quem governa, embora seja

inegável que os responsáveis políticos e institucionais têm obrigações acrescidas na

criação de condições para o desenvolvimento. Envolve igualmente as universidades, o

sector privado, as organizações da sociedade civil, os jovens, os profissionais, as

comunidades e todos aqueles que, de alguma forma, participam na construção da vida

colectiva. Uma sociedade que deposita toda a responsabilidade da mudança nos seus

governantes, mas abdica da participação, da fiscalização, da iniciativa e do compromisso

dos seus cidadãos, acaba por limitar a sua própria capacidade de transformação.

Há uma expressão popular que diz que, perante o perigo, alguns preferem abandonar o

navio. A questão que considero necessário colocar é: e se todos decidirmos abandonar o

navio, quem ficará para o reparar? É compreensível que muitos jovens procurem

oportunidades fora do país. É legítimo que cada cidadão procure melhores condições de

vida, realização profissional e segurança para a sua família. Seria injusto exigir que

alguém abdicasse dessas oportunidades em nome de um patriotismo que não lhe garante

condições dignas de vida. A mobilidade humana não é, por si só, um problema. O

verdadeiro desafio está em construir um país onde sair seja uma escolha e não uma

necessidade imposta pela ausência de perspectivas, e onde aqueles que partem possam

continuar ligados ao desenvolvimento nacional, ao mesmo tempo que aqueles que

permanecem encontram razões e oportunidades para construir o seu futuro. O que deve

preocupar-nos é a possibilidade de a descrença generalizada transformar a saída na única

solução imaginável, levando consigo não apenas pessoas, mas também conhecimento,

experiência, capacidade empreendedora, criatividade e potencial de inovação.

Importa, contudo, não confundir persistência com conformismo, nem capacidade de

adaptação com aceitação passiva das dificuldades. Continuar não significa tolerar a

incompetência, ignorar a corrupção, silenciar a injustiça ou proteger instituições que não

cumprem as suas responsabilidades. Pelo contrário, persistir exige questionar, exigir

transparência, responsabilizar quem decide e propor caminhos alternativos. A crítica é

necessária numa sociedade democrática, a indignação é legítima perante a injustiça e a

exigência é indispensável quando estão em causa os recursos e o futuro de um país. O que

precisamos de evitar é que a crítica se transforme num exercício permanente de

desqualificação de tudo e de todos, sem que daí resulte qualquer compromisso com a

construção de alternativas. Não basta identificar o que está errado; é necessário propor,

participar, acompanhar e exigir que as soluções sejam efectivamente implementadas.

Talvez uma das maiores necessidades de São Tomé e Príncipe seja recuperar a confiança

na capacidade de fazer acontecer, sem perder o sentido crítico relativamente às

responsabilidades de cada instituição e de cada actor social. Precisamos de instituições

que funcionem, de lideranças responsáveis, de políticas públicas consistentes, de

planeamento a longo prazo e de uma Administração Pública orientada para resultados.

Precisamos de valorizar o conhecimento, a investigação científica, a educação, a inovação

e o mérito, criando oportunidades para que os jovens possam desenvolver as suas

capacidades e contribuir para o desenvolvimento nacional. Mas precisamos igualmente

de uma cultura de cooperação, continuidade e responsabilidade, na qual as iniciativas de

interesse público não sejam desacreditadas antes de produzirem resultados e o trabalho

de cada pessoa seja avaliado pela sua qualidade e pelo contributo que oferece à sociedade.

São Tomé e Príncipe é um país com desafios profundos, mas também com recursos

naturais extraordinários, conhecimento, talento, juventude e potencial humano. A riqueza

da nossa biodiversidade, a posição geográfica, o património cultural e as capacidades das

nossas pessoas representam oportunidades que não podemos continuar a olhar apenas

como potencialidades por concretizar. É necessário transformar esses recursos em

benefícios reais para a população, através de políticas consistentes, instituições capazes e uma visão de desenvolvimento que ultrapasse os ciclos políticos e os interesses imediatos.

Não podemos permitir que a dimensão dos nossos problemas nos faça esquecer a

dimensão das nossas possibilidades, mas também não podemos utilizar essas

possibilidades como desculpa para adiar indefinidamente as mudanças que sabemos

serem necessárias.

Há, porém, uma dimensão da nossa realidade que considero fundamental e que não

podemos continuar a ignorar: em São Tomé e Príncipe, somos todos primos. Esta

expressão, tão familiar nas nossas conversas, traduz muito mais do que uma simples

proximidade familiar. Num país pequeno, as nossas vidas cruzam-se constantemente.

Somos vizinhos, colegas, amigos, familiares ou conhecidos de alguém. Partilhamos

comunidades, histórias, escolas, espaços de trabalho e experiências. Aquilo que acontece

a um de nós dificilmente fica completamente distante dos outros. Por isso, quando

permitimos que a inveja, a rivalidade, a desconfiança e a vontade de diminuir o próximo

se sobreponham à solidariedade, estamos, de alguma forma, a fragilizar os próprios laços

que nos unem enquanto sociedade.

Se somos todos primos, por que razão temos tantas dificuldades em celebrar as conquistas

uns dos outros? Por que motivo uma iniciativa positiva é, tantas vezes, recebida primeiro

com suspeita do que com disponibilidade para compreender o seu valor? Por que razão

parece, por vezes, mais fácil encontrar defeitos em quem tenta fazer alguma coisa do que

reconhecer o mérito de quem procura contribuir? Não se trata de deixar de questionar ou

de aceitar tudo sem espírito crítico. Trata-se de compreender que podemos discordar sem

destruir, criticar sem humilhar e exigir responsabilidade sem desejar o fracasso de

ninguém. O sucesso de um são-tomense não deve ser visto como uma ameaça para os

restantes. Pelo contrário, cada conquista individual pode representar uma oportunidade

de inspiração e de progresso colectivo.

Quando alguém procura desenvolver um projecto, criar uma iniciativa, contribuir para

uma comunidade ou fazer algo de positivo pelo país, devemos ter a maturidade de avaliar

o seu trabalho com justiça, independentemente das nossas diferenças pessoais. Isso não

significa dispensar a prestação de contas ou deixar de apontar falhas. Significa reconhecer que a construção de uma sociedade melhor exige um ambiente onde a competência seja valorizada, o mérito reconhecido e a cooperação incentivada. Quem trabalha pelo bem comum não deve encontrar na inveja e na desconfiança obstáculos adicionais àqueles que já precisa de ultrapassar.

Talvez um dos maiores perigos para São Tomé e Príncipe não seja apenas a escassez de

recursos ou a fragilidade das suas instituições, mas a possibilidade de nos habituarmos à

ideia de que nada pode mudar. Quando a descrença se instala profundamente, deixamos

de procurar soluções, perdemos a vontade de participar e começamos a aceitar como

inevitável aquilo que deveria continuar a merecer a nossa inquietação. Um país que perde

a capacidade de imaginar um futuro diferente acaba por limitar as possibilidades de o

construir. Não podemos permitir que os erros do passado determinem permanentemente

a nossa visão do futuro, nem que as experiências negativas apaguem todas as

possibilidades positivas que ainda existem.

Talvez seja tempo de deixarmos de perguntar apenas o que está mal no país e começarmos

também a questionar o que estamos, individual e colectivamente, dispostos a fazer para

que fique melhor. Que responsabilidade assumimos nas instituições onde trabalhamos?

Que contributo damos às comunidades onde vivemos? Que oportunidades criamos para

os mais jovens? Que exemplos transmitimos às próximas gerações? E, sobretudo, que

disposição demonstramos para trabalhar com outros, mesmo quando existem diferenças

de opinião, interesses ou perspectivas? Estas perguntas não dispensam a responsabilidade

dos governantes, nem diminuem a obrigação das instituições públicas de cumprirem as

suas funções. Pelo contrário, recordam-nos que o desenvolvimento de um país não resulta

de uma única decisão ou de uma única liderança, mas de um processo contínuo que exige

compromisso, coerência e participação dos diferentes sectores da sociedade.

Regresso, por isso, àquela expedição em Monte Carmo. Naquela manhã, ninguém tinha

condições para alterar o estado do tempo. Não podíamos mandar parar a chuva, secar as

tendas por decreto ou transformar os fósforos húmidos em fósforos funcionais. Mas

podíamos procurar outra madeira, utilizar outro instrumento para acender o fogo e adaptar

a nossa estratégia às circunstâncias. Foi isso que fizemos. Talvez seja precisamente esta

capacidade de distinguir aquilo que não podemos controlar daquilo sobre o qual ainda

podemos agir que nos esteja a faltar em demasiadas circunstâncias. Os problemas

estruturais do país não serão resolvidos apenas pela vontade individual, nem a

determinação dos cidadãos substitui a obrigação do Estado de garantir serviços públicos

de qualidade, instituições credíveis e oportunidades de desenvolvimento. Contudo,

reconhecer as limitações existentes não nos deve conduzir à conclusão de que nada

podemos fazer.

Não escrevo estas palavras por desconhecer as dificuldades que enfrentamos, nem por

acreditar que a esperança, por si só, resolve os problemas. Escrevo porque acredito que

não podemos permitir que a descrença se transforme na nossa identidade colectiva.

Podemos estar descontentes, exigir mudanças e discordar profundamente sobre os

caminhos a seguir. Mas não devemos perder a capacidade de reconhecer o que é positivo,

apoiar quem procura fazer melhor e acreditar que o nosso país merece um futuro diferente.

A esperança não é ingenuidade, nem significa fechar os olhos à realidade. É a decisão

consciente de continuar a trabalhar por um futuro melhor, mesmo quando o presente nos

oferece razões para duvidar.

Aquela experiência na floresta ensinou-me que não temos de esperar que todas as

condições sejam perfeitas para continuar. A chuva não parou porque acendemos uma

fogueira, nem as dificuldades desapareceram subitamente. Mas aquela pequena chama

mostrou-nos que ainda havia uma possibilidade e foi suficiente para que a equipa

encontrasse forças para prosseguir a missão. Talvez seja essa a lição de que precisamos

enquanto sociedade: identificar o que ainda temos, valorizar as capacidades existentes e

trabalhar em conjunto para ultrapassar aquilo que nos impede de avançar.

Em São Tomé e Príncipe, somos todos primos. E, se somos todos primos, não podemos

continuar a agir como se o destino de cada um não tivesse qualquer relação com o destino

dos outros. Quando um de nós cai, devemos ter a coragem de estender a mão. Quando um

de nós consegue vencer, devemos ter a grandeza de aplaudir. Quando alguém procura

fazer algo de positivo pelo país, devemos ter a maturidade de reconhecer o seu contributo,

sem permitir que as diferenças pessoais ou a inveja se sobreponham ao interesse

colectivo. Afinal, não podemos querer um país unido se continuarmos a alimentar

divisões entre aqueles que partilham a mesma terra, a mesma história e, tantas vezes, os

mesmos laços familiares.

São Tomé e Príncipe não precisa de cidadãos que deixem de questionar. Precisa de

cidadãos que questionem, mas que também proponham; que exijam, mas que também

participem; que reconheçam os erros, mas que não desistam de procurar soluções. Precisa

de instituições responsáveis, de lideranças comprometidas e de uma sociedade que volte

a acreditar na força da cooperação. A transformação de um país exige responsabilidade

institucional, participação cívica, conhecimento, solidariedade e persistência. Exige,

acima de tudo, que deixemos de olhar uns para os outros como adversários e passemos a

reconhecer-nos como parte de um destino colectivo.

A chuva pode continuar a cair, as dificuldades podem persistir e a floresta pode

permanecer húmida. Mas não podemos permitir que a primeira adversidade nos convença

de que já não vale a pena procurar lenha. Talvez a maior ameaça ao futuro de São Tomé

e Príncipe não resida apenas na dimensão dos problemas que enfrentamos, mas também

na possibilidade de nos habituarmos tanto a eles que deixemos de acreditar na nossa

capacidade de os transformar. E não podemos permitir que a descrença seja a herança que deixaremos às próximas gerações.

Não deixemos que a chuva apague a última chama. Não deixemos que a descrença nos

roube a capacidade de acreditar uns nos outros. Porque, num país onde somos todos

primos, desistir uns dos outros é também desistir de uma parte de nós. São Tomé e

Príncipe é de todos nós, e um país não começa a perder o seu futuro apenas quando lhe

faltam recursos: começa a perdê-lo quando o seu povo deixa de acreditar que, juntos,

ainda é possível fazer a diferença.

Hugulay Albuquerque Maia. 06 de novembro de 2026.

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