Consulta pública sobre introdução de redes de comunicações móveis 4G em STP

Comunicado

Consulta Pública sobre introdução de Redes de Comunicações Móveis

Terrestres de Quarta Geração (4G) em São Tomé e Príncipe

A Autoridade Geral de Regulação – AGER anuncia que encontra-se em curso, a partir de 27 de Outubro, até o dia 26 de Novembro deste ano, a Consulta Pública sobre introdução de Redes de Comunicações Móveis Terrestres de Quarta Geração (4G) em São Tomé e Príncipe.

A AGER convida aos operadores licenciandos no mercado de telecomunicações em São Tomé e Príncipee o público em geral para participar na referida Consulta Pública, que encontra-se disponível no site de AGER: www.ager-stp.org, podendo as contribuições e/ou comentários serem enviados através do e-mail: info@ager.st, sem prejuízo do envio pelas vias tradicionais – pessoalmente –na Sede da AGER, sita naAvenida Marginal 12 de Julho, SãoTomé.

Contamos com a vossa contribuição.

Veja o comunicado em formato word – Comunicado digital Orgãos de CS