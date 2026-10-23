Lançamento do livro “Quando o Micondó da casa Florir no País – Escritos sobre Conceição Lima” na UCCLA

Terá lugar no dia 30 de outubro, às 18 horas, no auditório da UCCLA, o lançamento do livro “Quando o Micondó da Casa Florir no País – Escritos sobre Conceição Lima”, com organização de Inocência Mata, que reúne ensaios, textos inéditos e testemunhos que propõem diferentes olhares sobre a obra da poeta e a força da sua palavra na ligação entre memória, identidade e história.

A obra, com a chancela da editora Rosa de Porcelana, será apresentada por Ana Paula Tavares e Filinto Elísio.

O lançamento do livro será transmitido, em direto, através da página do Facebook da UCCLA em https://www.facebook.com/UniaodasCidadesCapitaisLinguaPortuguesa/

Sinopse do livro:

“Quando o Micondó da Casa Florir no País: Escritos sobre Conceição Lima” não é uma homenagem, entendida como celebração de um legado de Conceição Lima, mas a manifestação do vigor da sua poesia, que continuará a encantar-nos por tempos a vir.

É que há escritores cuja obra se impõe pela dimensão estética, outros pela força ética da sua palavra, outros ainda pela singular capacidade de transformar a experiência histórica em linguagem partilhável. A obra de Conceição Lima pertence, simultaneamente, a todas essas categorias. Mas pertence também a uma outra linhagem mais rara: a daqueles autores cuja escrita se converte em lugar de encontro entre memória, comunidade e imaginação histórica; uma escrita que não apenas representa o país-nação, o continente e o mundo, mas os interroga, reimagina-os e, de certo modo, reinventa-os continuamente.

Esta coletânea nasce desse reconhecimento. Reúne dezoito ensaios críticos, inéditos da autora, textos criativos, depoimentos, crónicas e poemas-homenagem escritos por autoras e autores de diferentes geografias afetivas e literárias, constituindo um amplo mosaico de leituras, ressonâncias e aproximações à obra de uma das vozes mais relevantes da poesia contemporânea em língua portuguesa. Não se trata apenas de um livro sobre Conceição Lima: trata-se de um espaço de convivência textual e afetiva em torno da sua palavra poética, da sua intervenção intelectual e da profunda comunidade imaginária que a sua escrita tem vindo a gerar.

FONTE UCCLA