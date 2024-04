UNEAS manifesta orgulho e apreço pela publicação de poemas de Conceição Lima nos EUA

Numa nota de apreço que enviou ao Téla Nón, a União Nacional dos Escritores e Artistas de São Tomé e Príncipe(UNEAS) diz que «foi com reivindicativo orgulho que, enquanto organização representativa dos escritores e artistas santomenses, tomámos conhecimento da recente publicação nos Estados Unidos da América, pela editora Deep Vellum, sob o título «No Gods Live Here/Aqui não moram deuses», da antologia reunindo poemas da escritora são-tomense Conceição Lima».

A UNEAS acrescenta que se trata de um facto de grande magnitude e por isso mesmo manifesta «à prestigiosa poetiza o mais elevado apreço por tão sublime feito».

A representação nacional dos escritores e artistas define Conceição Lima como uma personalidade literária cuja obra se revela superiormente investida de qualidade e afecto. «Daí que sujeita à rara e profunda admiração e procura»

Uma referência da cultura santomense que infelizmente segundo a UNEAS não merece a devida atenção sobretudo das autoridades nacionais.

«Conceição Lima vem-se destacando como um dos vultos mais brilhantes do actual património cultural santomense, a merecer das instituições e da sociedade civil do país a atenção que, como tradicionalmente acontece com os agentes culturais locais, não lhe tem sido, no mínimo, atribuída», frisa a UNEAS.

A União Nacional dos Escritores e Artistas santomenses, descreve os versos da poesia de Conceição Lima como sendo de rara inspiração e beleza. «Pelo tom agridoce dos teus versos, não poderíamos deixar de enveredar por esta singela homenagem em ocasião tão especial», conclui a nota de apreço da UNEAS.

Abel Veiga

