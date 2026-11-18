O músico e compositor são-tomense Hélder Camblé, uma voz incontornável da música tradicional e popular são-tomense, que atualmente sofre contra Parkinson, lançou apelo público de solidariedade para angariar fundos destinados ao tratamento médico em Portugal.

A doença de Parkinson afastou Hélder Camblé dos palcos e da possibilidade de viver da sua arte. Começou no mundo da música aos 14 anos.

Hélder Camblé é um renomado cantor e compositor, conhecido pelos clássicos da música tradicional e popular são-tomense.

Tem um vasto repertório com mais de quinhentas músicas que fizeram sucesso durante os 40 anos de carreira.

Foi vocalista das principais bandas musicais de São Tomé e Príncipe: Vungo Kuá Tela, África Negra, Sangazuza, Kuá Nón, ente outras. Hoje, aos 57 anos, o cantor luta contra o agravar da doença de Parkinson. A condição degenerativa que lhe afeta os movimentos e a coordenação motora foi-lhe diagnosticada em 2009.

“Eu comecei a sentir sintomas que a mão tremia, e que nesse momento ainda treme e pensava quer tensão alta (hipertensão arterial) e não era, tinha (depois) que ser evacuado para Portugal“, disse o músico.

Depois disso ainda fez algumas viagens de tratamento a Portugal, mas por falta de meios financeiros, há mais de 3 anos que não consegue dar continuidade aos tratamentos.

“Não tenho casa para viver lá (em Portugal)…é por essa causa que devido (a falta de) revisão por isso a minha doença quer complicar“, justificou.

Para além do tremor, a doença tem provocado lentidão nos movimentos, dificuldades de equilíbrio e coordenação para caminhar. O que o impossibilita de fazer o que mais gosta.

“Toda nossa vida quase foi cantar, não dá muito, mas marca diferença“, lamentou o músico e compositor são-tomense.

Hélder Camblé pede apoios públicos e institucionais de forma a conseguir transferência médica para Portugal para um tratamento especializado e mais eficaz.

“Não temos recursos….estamos a espera de (tudo) na mão de Deus do (apoio) que aparecer, junta médica, que for…”, disse a mulher do cantor, Domingas da Silva.

A Associação de Músicos e Compositores de São Tomé e Príncipe lamenta a falta de meios financeiros para apoiar o cantor.

“O que pode dar é mais apoios administrativo ou apoio fazendo cartas para pedido de apoio a outras instituições“, disse o presidente do organismo, Guilherme de Carvalho.

Já a Direção da Cultura, pensa em iniciativas sociais para angariar fundos que garantam a sua evacuação.

“Proporcionar uma atividade cultural onde poderá angariar o dinheiro para o senhor ser evacuado“, sugeriu o diretor-geral da cultura, Emir Boa Morte.

Em São Tomé todos conhecem as músicas de Hélder Camblé. O que o artista espera é que o reconhecimento pelo que deu ao país, não chegue postumamente e que o possa ajudar a prolongar o seu tempo e a sua qualidade de vida.

POR: Odjay Ceita