Live a não perder: melodias em harmonia, China e África juntos

Modesto DOUHADJI, D’mo é um artista e compositor originário do Togo (África Ocidental). Conhecido por seus amigos chineses como Liu Jian, ele vive na China há oito anos, exatamente o tempo que passou desde o lançamento de sua primeira canção.

Compositor, intérprete e produtor, D’mo desenvolve um duplo papel: o de artista plenamente enraizado em sua própria bolha criativa, e o de produtor a serviço de outros talentos. Ele compõe suas próprias canções, as grava, as molda e coloca esse mesmo know-how ao serviço de outros artistas. Este duplo compromisso testemunha uma visão generosa da música: uma arte que se vive tanto em solo como em partilha.

Sua trajetória na China é feita de encontros profundos, colaborações ricas e constantes descobertas. Longe de ser apenas um expatriado, D’mo realmente mergulhou na cultura chinesa, aprendendo a língua, construindo amizades, explorando as tradições artísticas do país e viajando por suas paisagens mais autênticas. Esta imersão total influenciou sua identidade musical nos últimos anos.

Sua música é um reflexo de uma encruzilhada de culturas e línguas. D’mo canta em éwé, sua língua materna herdada do Togo, mas também em francês, inglês e chinês. Esta pluralidade linguística não é um simples exercício de estilo: ela traduz uma vontade sincera de se dirigir a cada um na sua própria língua, de criar pontes entre mundos aparentemente opostos e de fazer da música um espaço universal onde cada ouvinte pode reconhecer-se.

Nas suas canções, D’mo aborda temas variados que refletem as suas experiências e convicções. A sua canção “Demain sera nous” é um exemplo eloquente disso: através dela, evoca um amanhã melhor fazendo referência à amizade sino-africana, uma mensagem que teve a honra de levar ao pódio da CGTN durante a apresentação do título. Seu universo musical é igualmente rico e variado no plano sonoro: D’mo explora diferentes estilos e não hesita em fundi-los. A sua peça “Ali” ilustra perfeitamente esta abordagem, combinando os sons da música tradicional chinesa com uma produção decididamente moderna.

D’mo é muito mais do que um artista: ele é um transportador de culturas, um homem de pontes, cuja música conta, canção após canção, a história de um mundo cada vez mais conectado.

No nosso live “Melodies en Harmonie, China et Afrique Ensemble” no BoomLive, que começa nesta sexta-feira, 22 de maio, das 13h00 às 14h00, horário da África Ocidental, convidamos D’mo para o set. Ele vai conversar com nossa animadora Coco sobre a música e sua história com a China. Um live caloroso, dinâmico e culturalmente rico, onde a amizade, a juventude, a música e os relatos de vida se reúnem.

Além disso, ele irá tocar pela primeira vez ao vivo sua nova música “UBUNTU” na guitarra. Fique atento!

FONTE – CGTN