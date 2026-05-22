Drop Gi e Cely Mendes apresentam oficialmente ao público “Nossa Conexão”, o seu mais recente projeto musical, já disponível em todas as plataformas digitais.

Resultado de um percurso construído ao longo do tempo, “Nossa Conexão” nasce de experiências reais, desafios superados e uma forte entrega emocional. Este trabalho traduz, em forma de música, uma caminhada marcada por persistência, crescimento e resiliência.

Composto por seis faixas originais, o projeto revela uma identidade artística sólida, onde cada tema funciona como um reflexo de histórias autênticas e momentos que moldaram o percurso dos artistas. A vivência em diferentes contextos – com destaque para a influência da Suíça neste trajeto — contribuiu para a maturidade e profundidade que caracterizam esta obra.

A produção ficou a cargo de Aldo Lourenço, que assume também os backing vocals, com coprodução da Yodiss Record, reforçando a coesão sonora e a sensibilidade artística presentes em todo o projeto.

Ao longo de “Nossa Conexão”, Drop Gi e Cely Mendes exploram temas universais como o amor, a superação, as conquistas e as vitórias pessoais, criando uma ligação natural entre as suas vivências e as emoções de quem ouve.

“Nossa Conexão” afirma-se assim como uma expressão de identidade e uma ponte entre histórias individuais e sentimentos partilhados. O convite está feito: mergulhar numa experiência sonora autêntica, intensa e verdadeira.

Sobre o artista — Drop Gi

Drop Gi, nome artístico de Alberto Lima, é um artista natural de São Tomé e Príncipe, cuja ligação à música nasce de forma genuína e profundamente enraizada nas suas vivências.

Influenciado pelos sons dos anos 90, encontrou inspiração em referências como Black Company e Boyz II Men, que contribuíram para a construção da sua identidade artística. Iniciou o seu percurso como DJ, onde desenvolveu o seu sentido rítmico, ouvido musical e visão criativa.

Com o passar do tempo, consolidou uma linguagem própria, marcada pela fusão de ritmos africanos com sonoridades urbanas, traduzindo em música a essência da cultura santomense e as suas experiências pessoais.

Ao longo da sua carreira, destacou-se também pelas colaborações com Cely Mendes, com quem construiu uma parceria artística consistente e reconhecida pelo público.

FONTE – Hausdowc