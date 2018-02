Infantino em São Tomé e Príncipe

O presidente da FIFA, o suíço-italiano, Gianni Vincenzo Infantino, é aguardado na próxima segunda-feira (19) na capital santomense, para uma visita de menos de 24 horas, avançou o secretário-geral da Federação Santomense de Futebol, Arlindo Carneiro Rodrigues.

Oito anos depois, a Federação Santomense de Futebol volta a ser visitada por um alto representante da FIFA, o presidente Gianni Infantino, depois do suíço, Joseph Blatter, em Maio de 2010.

Neste sentido as autoridades federativas estão a envidar esforços, para que o presidente da FIFA possa ter uma passagem com toda pompa e circunstância, uma vez que, o grande financiamento para os projectos da instituição provém do organismo que rege o futebol mundial.

No quadro do programa, consta audiências com altas autoridades nacionais, a inauguração da nova sede da FSF, sita no Centro de Estágio, em Ponta Mina, entre outras acções.

Recorde-se que o Infantino está na testa do organismo internacional desde 26 de Fevereiro de 2016, quando tomou posse como o 9º presidente da instituição, sucedendo o Joseph Blatter.

Henrie Martins